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Блогеры на YouTube стали одним из каналов продвижения контрафакта

Сервис YouTube стал наряду с оптовыми рынками и ТЦ одним из важных каналов продвижения контрафактной продукции, утверждает «Тиар-Центр». У популярных тематических каналов число подписчиков исчисляется сотнями тысяч
Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

На платформе YouTube существуют десятки видеоблогов, рассказывающих об эффективных закупках и о продажах контрафактных товаров, говорится в имеющемся у РБК исследовании «Рассадники контрафакта», подготовленного «Тиар-Центром». Только у 25 крупнейших по числу подписчиков YouTube-каналов с релевантной тематикой, обращает внимание «Тиар-Центр», совокупный объем просмотров составляет более 80 млн.

Доступно и открыто авторы каналов продают базы данных лучших поставщиков и моделей организации бизнеса на торговле контрафактом, комментаторы делятся своим опытом, продавцы открыто дают интервью, снимают сюжеты, как организовать онлайн-каналы продаж, устраивают соревнования, кто быстрее сможет заработать на нелегальном бизнесе, перечисляют авторы исследования.

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Бизнес
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Платформа YouTube часто используется для «посева» продаж контрафактной продукции и вовлечения в партнерство в торговле, предупредил исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок «Русбренд» Алексей Поповичев. Однако, по его мнению, пока масштабы такого бизнеса не сравнимы с традиционными каналами продаж контрафакта — оптовыми рынками.

«На YouTube основную проблему для правообладателей играют не прямые продажи контрафактных товаров, но популяризация бизнес-схем по торговле ими», — передал РБК гендиректор российского офиса Duracell Юрий Коротаев. По его словам, видеоблогеры обучают пользователей, как и какие контрафактные товары покупать оптом на московских рынках для последующей перепродажи, а также рассказывают, какие каналы для сбыта контрафакта наиболее эффективны. Это ведет к тому, что создается устойчивая сеть продаж контрафактных товаров, констатирует Коротаев.

Для продвижения самой продукции YouTube используется довольно редко, уточняет представитель агентства BrandMonitor, специализирующегося на защите брендов в интернете. Основная роль блогеров — снятие барьеров при покупке контрафактной продукции за счет формирования доверия, использования терминов «копия» и «реплика» и продвижения идеи «зачем переплачивать за бренд», поясняют в BrandMonitor.

Автор YouTube-канала «Хань» Артур Егизарян (9,2 тыс. подписчиков) настаивает, что не способствует продвижению контрафакта. «Я рассказываю о своем пути в предпринимательстве и о своем опыте. Один из периодов был, когда мы брали реплики брендов и продавали именно реплики, не заявляя, что это оригинал», — заявил РБК Егизарян.

Представитель YouTube не ответил на запрос РБК.

Как корреспондент РБК купил у одного из блогеров базу веб-страниц с популярными товарами, среди которых фигурировали наушники, «выглядящие как AirPods компании Apple»; что советуют своим подписчикам авторы видеоканалов и как оценивается объем российского рынка контрафакта — читайте в материале РБК PRO.

Авторы: Анна Левинская, Елизавета Ефимович
Теги: одежда, борьба с контрафактом, YouTube
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