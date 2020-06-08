Блогеры на YouTube стали одним из каналов продвижения контрафакта

Сервис YouTube стал наряду с оптовыми рынками и ТЦ одним из важных каналов продвижения контрафактной продукции, утверждает «Тиар-Центр». У популярных тематических каналов число подписчиков исчисляется сотнями тысяч

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На платформе YouTube существуют десятки видеоблогов, рассказывающих об эффективных закупках и о продажах контрафактных товаров, говорится в имеющемся у РБК исследовании «Рассадники контрафакта», подготовленного «Тиар-Центром». Только у 25 крупнейших по числу подписчиков YouTube-каналов с релевантной тематикой, обращает внимание «Тиар-Центр», совокупный объем просмотров составляет более 80 млн.

Доступно и открыто авторы каналов продают базы данных лучших поставщиков и моделей организации бизнеса на торговле контрафактом, комментаторы делятся своим опытом, продавцы открыто дают интервью, снимают сюжеты, как организовать онлайн-каналы продаж, устраивают соревнования, кто быстрее сможет заработать на нелегальном бизнесе, перечисляют авторы исследования.

Платформа YouTube часто используется для «посева» продаж контрафактной продукции и вовлечения в партнерство в торговле, предупредил исполнительный директор Ассоциации производителей фирменных торговых марок «Русбренд» Алексей Поповичев. Однако, по его мнению, пока масштабы такого бизнеса не сравнимы с традиционными каналами продаж контрафакта — оптовыми рынками.

«На YouTube основную проблему для правообладателей играют не прямые продажи контрафактных товаров, но популяризация бизнес-схем по торговле ими», — передал РБК гендиректор российского офиса Duracell Юрий Коротаев. По его словам, видеоблогеры обучают пользователей, как и какие контрафактные товары покупать оптом на московских рынках для последующей перепродажи, а также рассказывают, какие каналы для сбыта контрафакта наиболее эффективны. Это ведет к тому, что создается устойчивая сеть продаж контрафактных товаров, констатирует Коротаев.