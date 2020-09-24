Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 сентября

Прибывающих из-за границы россиян обязали сидеть на изоляции, Путин продлил сроки пребывания иностранцев, застрявших в России, в Германии ушли на карантин два министра — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,122 млн человек (плюс 6431 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 19 799 человек (плюс 150 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 917,9 тыс. заболевших.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России Количество подтвержденных случаев заражения <500 0 <1000 0 <5000 0 <10 000 0 от 10 000 0 Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Граждане России, прибывающие в страну из-за границы на самолете, до получения результатов тестов на коронавирус должны будут находиться на домашней изоляции, говорится в постановлении главного санитарного врача страны Анны Поповой.

Сроки пребывания находящихся в России иностранцев продлены до 15 декабря, это касается лиц с истекающими сроками временного пребывания или постоянного проживания. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Также до 15 декабря заморожены сроки добровольного выезда иностранцев из России, против которых принято решение об административном выдворении.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в фармкомпании запросы по поводу обоснованности цены на препарат от COVID-19 «Арепливир», который с 21 сентября поступил в продажу в аптеках. Сейчас его рекомендованная розничная цена составляет более 12 тыс. руб.

Депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Вторая российская вакцина против коронавируса будет зарегистрирована уже в скором времени, заявил президент Владимир Путин.



Скорость распространения коронавируса в России Случаев за сутки Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Данные по России i

Оперная певица и народная артистка России Анна Нетребко вылечилась от коронавируса и выписалась из больницы. Она поблагодарила медиков столичной клинической больницы № 52, в которой проходила лечение.

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 31,42 млн, из них более 967 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 31,77 млн человек, из них 975 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире Количество подтвержденных случаев заражения <1000 0 <100 000 0 <250 000 0 <500 000 0 от 500 000 0 Источник: JHU Данные по миру i

Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлены более 6,933 млн зараженных. Индия находится на втором месте (5,646 млн), на третьем — Бразилия (более 4,59 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 784 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса Выздоровевшие (новые случаи) Умершие (новые случаи) Источник: JHU Данные по миру i

В Лондоне, по данным FT, пройдут первые в мире испытания вакцины от COVID-19, в ходе которых добровольцев намеренно заразят вирусом SARS-CоV-2, вызывающим заболевание. В Великобритании поучаствовать в исследовании согласились более 2 тыс. добровольцев, всего в мире — 37 тыс. человек.

Посольство России в США опубликовало обращение к властям США, в котором попросило американскую сторону сосредоточиться на борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а не с российской вакциной от вируса.

В Германии сразу два министра федерального правительства самоизолировались из-за контакта с зараженными COVID-19. Сначала на карантин решил уйти глава МИД Германии Хайко Маас. (COVID-19 выявили у одного из охранников министра), позднее — министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.

Скорость распространения коронавируса в мире Случаев за сутки Источник: JHU Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.