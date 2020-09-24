Пандемия коронавируса , 24 сен, 07:46
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 сентября
Прибывающих из-за границы россиян обязали сидеть на изоляции, Путин продлил сроки пребывания иностранцев, застрявших в России, в Германии ушли на карантин два министра — в обзоре РБК
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
С начала эпидемии COVID-19 заболели свыше 1,122 млн человек (плюс 6431 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 19 799 человек (плюс 150 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 917,9 тыс. заболевших.
Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Граждане России, прибывающие в страну из-за границы на самолете, до получения результатов тестов на коронавирус должны будут находиться на домашней изоляции, говорится в постановлении главного санитарного врача страны Анны Поповой.
- Сроки пребывания находящихся в России иностранцев продлены до 15 декабря, это касается лиц с истекающими сроками временного пребывания или постоянного проживания. Соответствующий указ подписал Владимир Путин. Также до 15 декабря заморожены сроки добровольного выезда иностранцев из России, против которых принято решение об административном выдворении.
- Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в фармкомпании запросы по поводу обоснованности цены на препарат от COVID-19 «Арепливир», который с 21 сентября поступил в продажу в аптеках. Сейчас его рекомендованная розничная цена составляет более 12 тыс. руб.
- Депутат Госдумы от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса.
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Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i
- Вторая российская вакцина против коронавируса будет зарегистрирована уже в скором времени, заявил президент Владимир Путин.
Скорость распространения коронавируса в РоссииСлучаев за суткиИсточник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусомДанные по России i
- Оперная певица и народная артистка России Анна Нетребко вылечилась от коронавируса и выписалась из больницы. Она поблагодарила медиков столичной клинической больницы № 52, в которой проходила лечение.
Ситуация в мире
По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 31,42 млн, из них более 967 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, в мире заразились более 31,77 млн человек, из них 975 тыс. скончались.
Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i
- Лидером по количеству подтвержденных случаев остаются США, где выявлены более 6,933 млн зараженных. Индия находится на втором месте (5,646 млн), на третьем — Бразилия (более 4,59 млн), на четвертом — Россия, на пятом — Колумбия (более 784 тыс.).
Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i
- В Лондоне, по данным FT, пройдут первые в мире испытания вакцины от COVID-19, в ходе которых добровольцев намеренно заразят вирусом SARS-CоV-2, вызывающим заболевание. В Великобритании поучаствовать в исследовании согласились более 2 тыс. добровольцев, всего в мире — 37 тыс. человек.
- Посольство России в США опубликовало обращение к властям США, в котором попросило американскую сторону сосредоточиться на борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19, а не с российской вакциной от вируса.
- В Германии сразу два министра федерального правительства самоизолировались из-за контакта с зараженными COVID-19. Сначала на карантин решил уйти глава МИД Германии Хайко Маас. (COVID-19 выявили у одного из охранников министра), позднее — министр экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер.
Скорость распространения коронавируса в миреСлучаев за суткиИсточник: JHUДанные по миру i