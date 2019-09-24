Из башни «Федерация» в Москва-Сити эвакуировали людей из-за угрозы пожара

Из башни «Федерация» в Москва-Сити эвакуировали людей из-за угрозы пожара

В здании сработала сигнализация, администрация высотки в целях безопасности вывела людей на улицу

Фото: moscowtop1 / VK

В башне «Федерация» в Москва-Сити на Пресненской набережной эвакуировали людей после того, как в здании сработала сигнализация. Об этом РБК сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«Вызов поступил в 18:10. Сработала сигнализация, наши подразделения сразу прибыли на место. Возгорания не было. Администрация в целях безопасности до прибытия наших сил вывела группу людей», — рассказал собеседник РБК.

По данным источника «РИА Новости», были эвакуированы 160 человек. Источник ТАСС в экстренных службах ранее сообщал, что на 38-м этаже небоскреба произошло задымление. Telegram-канал Mash сообщает, что задымление произошло в лифтовой шахте здания. На кадрах, которые публикует Mash, видно, как люди спускаются пешком по лестничным маршам, на улице у здания работают пожарные подразделения.

В последний раз башни столичного комплекса Москва-Сити эвакуировали в начале мая. Поводом тогда послужил анонимный звонок о минировании. Информация о минировании оказалась ложной.

