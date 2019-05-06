Из-за угрозы взрыва эвакуировали башни в «Москва-Сити» и офис «Яндекса»

Из-за анонимных звонков об угрозе взрыва в Москве проведена эвакуация в нескольких торговых и бизнес-центрах

Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В Москве и области из-за анонимных звонков о «минировании» были эвакуированы сразу несколько крупных объектов. В частности, была проведена эвакуация торгового центра «Мега Химки» на севере столицы. Информацию РБК подтвердили в пресс-центре офиса управляющей компании Ingka Centres в России. В пресс-центре не смогли уточнить количество эвакуированных, пояснив, что «люди пока остаются на улице».

Кроме того, было эвакуировано здание бизнес-центра «Красная роза» на улице Льва Толстого в центре Москвы, где, в частности, находится офис компании «Яндекс». В пресс-службе «Яндекса» РБК уточнили, что сотрудники были «отпущены домой».

«РИА Новости» со ссылкой на управляющую компанию сообщает об эвакуации комплекса из двух башен «Город столиц» на территории «Москва-Сити». «Все сотрудники и посетители покинули здание после поступления сигнала», — сказал собеседник агентства. Источник агентства в экстренных службах добавил, что комплекс проверяют правоохранители после сообщения о «минировании». Собеседник добавил, что всего по Москве и области в понедельник поступили звонки о «минировании» свыше 20 объектов.

Источник ТАСС в экстренных служба сообщил, что правоохранители проверяют торговые центры «Каширская плаза» и Columbus на Кировоградской улице в Москве после анонимного сообщения об угрозе взрыва. Эти объекты также были эвакуированы, сказал собеседник.