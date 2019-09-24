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Похищение Куинджи ,  
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Похититель объяснил кражу картины Куинджи желанием «хайпануть»
Денис Чуприков заявил, что хотел привлечь к себе внимание и собирался вернуть полотно на следующий день после кражи. Ему не дали этого сделать, так как «ФСБ работает быстрее». Мужчина признал вину и извинился за свой поступок
Денис Чуприков (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» Денис Чуприков в ходе заседания в Замоскворецком суде объяснил свой действия тем, что хотел привлечь к себе внимание.

«У меня появилась идея привлечь внимание, «хайпануть», начал обдумывать различные варианты», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

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По словам Чуприкова, о выставке Куинджи в Третьяковской галерее он услышал по радио, после этого он поехал на выставку, зашел в зал и «начал наблюдать» за картиной. В этот момент у него возникло желание «привлечь внимание». Для этого он захотел «временно позаимствовать картину и вернуть ее на следующий день».

Однако, заявил Чуприков, ему «не дали вернуть» картину на место. «ФСБ работает быстрее», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Как утверждает обвиняемый, за то время, что он нес полотно из галереи, его никто не остановил. Если бы это произошло, он вернул бы картину, добавил Чуприков.

В заключение Денис Чуприков сказал, что раскаивается и публично извиняется перед Третьяковской галереей и Министерством культуры.

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Как ранее выяснил РБК, Чуприков является индивидуальным предпринимателем из Крыма. По данным СПАРК, основное направление его деятельности — электромонтажные работы. Он также владеет московским ООО «Мегаполис», которое занимается ремонтом мотоциклов и торговлей автомобилями.

Кража из Третьяковской галереи произошла 27 января. Чуприкова задержали на следующий день, тогда же была найдена и картина — мужчина сам привел полицейских на стройку в Одинцовском районе Подмосковья, где она была спрятана. В отношении предпринимателя возбудили дело по ст. 164 УК РФ (хищение предметов, имеющих особую ценность). По этой статье ему грозит до десяти лет тюрьмы и штраф до 500 тыс. руб. 29 января суд арестовал мужчину.

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Комплексная искусствоведческая судебная экспертиза оценила стоимость картины Куинджи почти в 20 млн руб. По оценкам Минкультуры, ее страховая цена — 12 млн руб. На полотне после кражи остались царапины, как сообщал прокурор, Чуприков повредил его, доставая из рамы. Картину отдали на реставрацию. Предприниматель возместил ущерб на 13 тыс. руб.

После происшествия глава Минкультуры Владимир Мединский объявил выговор гендиректору Третьяковки Зельфире Трегуловой, а также распорядился уволить начальника службы безопасности музея. Министерство пообещало создать отдел безопасности, курирующий сохранность музейных коллекций.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: кража, Третьяковская галерея
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