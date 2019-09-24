Похититель объяснил кражу картины Куинджи желанием «хайпануть»

Денис Чуприков заявил, что хотел привлечь к себе внимание и собирался вернуть полотно на следующий день после кражи. Ему не дали этого сделать, так как «ФСБ работает быстрее». Мужчина признал вину и извинился за свой поступок

Денис Чуприков (Фото: Михаил Почуев / ТАСС)

Обвиняемый в краже картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым» Денис Чуприков в ходе заседания в Замоскворецком суде объяснил свой действия тем, что хотел привлечь к себе внимание.

«У меня появилась идея привлечь внимание, «хайпануть», начал обдумывать различные варианты», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По словам Чуприкова, о выставке Куинджи в Третьяковской галерее он услышал по радио, после этого он поехал на выставку, зашел в зал и «начал наблюдать» за картиной. В этот момент у него возникло желание «привлечь внимание». Для этого он захотел «временно позаимствовать картину и вернуть ее на следующий день».

Однако, заявил Чуприков, ему «не дали вернуть» картину на место. «ФСБ работает быстрее», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»). Как утверждает обвиняемый, за то время, что он нес полотно из галереи, его никто не остановил. Если бы это произошло, он вернул бы картину, добавил Чуприков.