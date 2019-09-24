МВД сообщило о задержании 225 подростков на летних акциях в Москве

По данным ведомства, в полицию после несогласованных акций доставили 225 несовершеннолетних из 25 регионов, а также почти 250 студентов

Фото: Андрей Любимов / РБК

На несогласованных акциях оппозиции, которые прошли летом в Москве, были задержаны и доставлены в полицию 225 несовершеннолетних россиян из 25 регионов. Об этом сообщил замглавы управления противодействия экстремизму Владимир Макаров, передает «Интерфакс».

По его словам, они «специально приехали в Москву, чтобы принять участие в несогласованных акциях». «Кто-то их организовал, привез, ну мы знаем кто», — заявил Макаров. Протоколы в отношении 86 несовершеннолетних были направлены в комиссии по местам их проживания.

Кроме того, на акциях задержали 246 студентов 65 столичных вузов. Как заявил Макаров, из некоторых учебных заведений акции посещали по 39–40 человек, которых позднее задерживали. Ряд студентов были задержаны на всех акциях по несколько раз.

Акции протеста в столице начались после того, как в середине июля большинство оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму получили отказ в регистрации из-за нарушений при сборе подписей. Демонстранты выходили на улицы в поддержку кандидатов.