Оппозиция заявила о согласовании мэрией митинга в Москве на новую дату

Оппозиция заявила о согласовании мэрией митинга в Москве на новую дату

Глава Либертарианской партии Михаил Светов сообщил в Twitter, что мэрия отменила согласование митинга 28 сентября на проспекте Академика Сахарова и одобрила другую заявку — на 29 сентября.

По словам Светова, организаторам перезвонили из мэрии и сообщили, что 28 сентября проходит мотофестиваль. «Новая бумага, подтверждающая, что нам дают проспект Сахарова на 29 сентября, у нас в руках», — пояснил он.

В документе, на который ссылается Светов, говорится, что акция 29 сентября на проспекте Академика Сахарова согласована с числом участников до 20 тыс.

РБК отправил запрос в департамент региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.