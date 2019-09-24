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Лидер группы Space подал к Киркорову иск из-за обвинений в вымогательстве
Ответчиками по иску на 15 млн руб. о защите чести и достоинства заявлены также адвокат Киркорова и ряд СМИ. Ранее Маруани подавал к Киркорову иски о плагиате из-за песни «Жестокая любовь»

Французский певец и композитор, лидер группы Space Дидье Маруани подал иск о защите чести и достоинства к народному артисту Филиппу Киркорову, сообщили РБК в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

В качестве соответчиков указаны адвокат артиста Александр Добровинский, а также АО «Издательский дом «Комсомольская правда», АО «Ньюс Медиа» и АО «Телерадиокомпания «Петербург».

Адвокат Маруани Евгений Тарло подтвердил РБК, что певец обратился в суд. Сумма иска составляет 15 млн руб. «Иск подан в связи с тем, что Филипп Бедросович Киркоров и адвокат Добровинский в многочисленных интервью средствам массовой информации обвинили французского исполнителя и композитора Дидье Маруани в вымогательстве», — пояснил Тарло. Однако, по словам адвоката, угроз от Маруани не было.

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По словам Тарло, Киркоров и Добровинский вели переговоры с французским исполнителем по поводу выплаты компенсаций. Как отметил защитник, после того как Киркоров и Добровинский назначили Маруани встречу в отделении банка и пригласили туда полицейских, которые «скрутили Маруани» и увезли в участок, Маруани получил психологическую травму, от которой он до сих пор не может оправиться. Французский певец требует принести ему извинения за обвинения в вымогательстве, опубликовать их в СМИ, так как это порочит его доброе имя и деловую репутацию, указал адвокат.

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Тарло напомнил, что имеет место незаконченный спор об авторстве песни в исполнении Киркорова «Жестокая любовь». Адвокат подчеркнул, что готовится еще несколько исков по поводу интервью Киркорова и Добровинского в других СМИ. Кроме того, французский исполнитель собирается обратиться в Госдуму и Совет Федерации, а при необходимости — и в Европейский суд по правам человека.

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский сообщил РБК, что в курсе иска Маруани, но его детали юристу не известны.

В марте Маруани подал иск к российскому артисту о защите авторских прав на песню «Жестокая любовь» на сумму 272 млн. В иске указывалось, что в песне, которую исполнял Киркоров, использовалась основная часть композиции Маруани A Symphonic Space Dream.

В ноябре 2016 года французский певец обращался в Мосгорсуд с аналогичным иском, но на 75 млн руб. В результате тот иск не был принят к производству, так как его должен был рассматривать районный суд.

Авторы: Любовь Порываева, Юлия Выродова
Теги: Филипп Киркоров, Иск, Дидье Маруани, музыка
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