Суд отклонил иск Маруани к Киркорову о плагиате на 272 млн руб.

Суд отклонил иск Маруани к Киркорову о плагиате на 272 млн руб.

Таганский суд Москвы отклонил иск французского композитора Дидье Маруани к певцу Филиппу Киркорову и музыканту Олегу Попкову на 272 млн руб. о нарушении авторских прав. Об этом сообщает ТАСС.

Исковое заявление было подано также к музыкальным лейблам Sony Music Entertainment и «Первое музыкальное издательство», а также компаниям «Филипп Киркоров Продакшн» и RONEe'S.

По мнению Маруани, Киркоров и Попков незаконно использовали фрагмент композиции Symphonic Space Dream в песне «Жестокая любовь». Размер компенсации был определен, исходя из материального положения ответчиков.

В ноябре 2016 года Мосгорсуд отклонил аналогичный иск Маруани о плагиате на 75 млн руб. Тогда французский композитор просил запретить Киркорову исполнять «Жестокую любовь».