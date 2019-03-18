Лидер группы Space подал к Киркорову иск на ₽272 млн о плагиате

Лидер группы Space подал к Киркорову иск на ₽272 млн о плагиате

По словам Дидье Маруани, песня Киркорова «Жестокая любовь» абсолютно сходна с его A Symphonic Space Dream. С российским артистом уже судились по авторским правам на другую песню, но безуспешно

Филипп Киркоров (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Французский музыкант и композитор Дидье Маруани подал иск о защите авторских прав на песню «Жестокая любовь» к народному артисту России Филиппу Киркорову и композитору Олегу Попкову. Об этом РБК сообщил его адвокат Евгений Тарло.

По словам защитника, Маруани предъявил требования на сумму 272 млн руб. и лично подал иск в Таганский районный суд Москвы в понедельник, 18 марта.

«Иск предъявлен на 272 млн руб. в связи с нарушением авторских прав Маруани на его песню, права нарушены Филиппом Киркоровым, композитором Олегом Попковым, а также их компаниями», — сказал Тарло.

Как уточнил адвокат, в иске указано, что основная часть песни A Symphonic Space Dream французского исполнителя была использована в другой песне — «Жестокая любовь», которую исполнял Киркоров. Истец провел подробное исследование и доказал, что эти две композиции «абсолютно сходны», добавил Тарло.