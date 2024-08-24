 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

В Казани произошел пожар в здании военного суда

Очевидцы рассказали о мужчине и женщине, бросивших в здание коктейль Молотова. Напавших задержали, а пожар удалось быстро потушить
Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС
Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

В Казани произошел пожар в здании гарнизонного военного суда, очевидцы сообщают о поджоге, передают местное издание «116», телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Baza.

По их сведениям, поджог совершили двое: мужчина и женщина, которые разбили окно и закинули внутрь коктейль Молотова. Как следует из опубликованных кадров, пожар произошел на первом этаже. Огонь распространился на площади 16 кв м, выяснила Baza. Нападавших канал называет 13-летним подростком и его матерью.

Охранники погнались за парой и поймали их, а огонь удалось быстро потушить пожарным, уточняет «116».

МВД предупреждало о массовых звонках от мошенников с требованием поджечь объекты военной, транспортной или банковской инфраструктуры. Как уточнили в Генпрокуратуре, во всех случаях поджогов военкоматов исполнителями были россияне, следовавшие инструкциям, полученным по телефону с Украины. Связанные с украинским правительством организации представляются сотрудниками банков или правоохранительных ведомств, а затем склоняют граждан к преступлениям, добавили там.

В июне 59-летнюю жительницу Санкт-Петербурга приговорили к десяти годам колонии по делу о поджоге военкомата. Мошенники вынудили ее перевести им 10 млн руб., а потом сообщили под видом полиции, что похитивший ее деньги работает по адресу, в котором расположен военкомат. Ущерб, нанесенный поджогом, составил чуть больше 37 тыс. руб.

Муфтий выступил против переговоров с захватчиками в волгоградской колонии

Футболист «Зенита» перешел в английский клуб

Моди заявил Зеленскому о готовности лично внести вклад в достижение мира

«Манчестер Сити» объявил о возвращении Илкая Гюндогана из «Барселоны»

Верховный суд раскрыл, когда у должника не смогут забрать автомобиль

Хуснуллин назвал ситуацию с ценами на жилье в России труднопрогнозируемой

Эксперт рассказал, насколько сильно подорожает бензин в сентябре

Киану Ривз подписал контракт с хоккейным клубом

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Казань Татарстан Пожар
Материалы по теме
Мэр Пролетарска назвал шестидневный пожар «жизнью в новых реальностях»
Политика
Пожар в Пролетарске перешел на жилые дома
Общество
В Москве на Новосходненском шоссе загорелся автобус
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 101,61 (-0,01) Инвестиции, 23 авг, 18:02 Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 91,6 (+0,31) Инвестиции, 23 авг, 18:02
В Казани произошел пожар в здании военного судаОбщество, 23:12
Небоскребы, кварталы, набережные и парки: как менялась МоскваРБК и Донстрой, 23:04
В Курской области седьмой раз за день объявили ракетную опасностьПолитика, 23:04
ИГИЛ взяло ответственность за нападение на людей в ГерманииОбщество, 22:37
Роскомнадзор в третий раз внес сайт Steam в реестр запрещенныхОбщество, 22:29
В Кот-д’Ивуаре заявили о роли Украины в подготовке боевиковПолитика, 22:08
«Химки» вырвали ничью в матче с «Ахматом», забив на 98-й минутеСпорт, 22:03
Сэкономьте до 10 800 ₽ на РБК Pro
До 26 августа подписка на максимальный тариф стала выгоднее
Купить со скидкой
Журналист The Daily Beast незаконно посетил Курскую областьПолитика, 21:43
Семак объяснил «разбалансировкой состава» ничью в матче со «Спартаком»Спорт, 21:40
Власти ограничили активность в пруду-охладителе Курской АЭС и на берегуПолитика, 21:39
Умная нефть: как технологии увеличивают отдачу месторождений. ВидеоРБК и Сбер, 21:34
Умер бывший игрок телеклуба «Что? Где? Когда?» Александр БялкоОбщество, 21:20
NASA решило вернуть корабль Starliner на Землю без экипажа с МКСОбщество, 21:16
Отрекшийся от России и отчисленный из UFC боец вернулся в промоушен BraveСпорт, 21:04