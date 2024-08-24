В Казани произошел пожар в здании военного суда

Очевидцы рассказали о мужчине и женщине, бросивших в здание коктейль Молотова. Напавших задержали, а пожар удалось быстро потушить

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

В Казани произошел пожар в здании гарнизонного военного суда, очевидцы сообщают о поджоге, передают местное издание «116», телеграм-каналы «Осторожно, новости» и Baza.

По их сведениям, поджог совершили двое: мужчина и женщина, которые разбили окно и закинули внутрь коктейль Молотова. Как следует из опубликованных кадров, пожар произошел на первом этаже. Огонь распространился на площади 16 кв м, выяснила Baza. Нападавших канал называет 13-летним подростком и его матерью.

Охранники погнались за парой и поймали их, а огонь удалось быстро потушить пожарным, уточняет «116».

МВД предупреждало о массовых звонках от мошенников с требованием поджечь объекты военной, транспортной или банковской инфраструктуры. Как уточнили в Генпрокуратуре, во всех случаях поджогов военкоматов исполнителями были россияне, следовавшие инструкциям, полученным по телефону с Украины. Связанные с украинским правительством организации представляются сотрудниками банков или правоохранительных ведомств, а затем склоняют граждан к преступлениям, добавили там.

В июне 59-летнюю жительницу Санкт-Петербурга приговорили к десяти годам колонии по делу о поджоге военкомата. Мошенники вынудили ее перевести им 10 млн руб., а потом сообщили под видом полиции, что похитивший ее деньги работает по адресу, в котором расположен военкомат. Ущерб, нанесенный поджогом, составил чуть больше 37 тыс. руб.