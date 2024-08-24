В Турции погибли два российских моряка

Вид на порт Бандырма (Фото: Yasemin Yurtman Candemir / Shutterstock)

В порту города Бандырма в Турции на грузовом судне под российским флагом «Навис 2» погибли два моряка-россиянина, передает турецкая газета Sabah.

По ее данным, это 46-летний Константин Мартынов и 52-летний Дмитрий Мочалов. В компании — операторе судна сообщили, что моряки упали в один из палубных люков. Проверяется версия, что они могли отравиться газом в трюме корабля. Проводится судебно-медицинская экспертиза. После установления причин смерти Мартынова и Мочалова их тела отправят в Россию.

Инцидент произошел 23 августа. «Навис 2» вышел из Ейска и перевозил корма.

РБК направил запрос в посольство России в Турции и генконсульство России в Анталье.

В июле в турецком отеле Sealight Resort в городе Кушадасы на западе страны россияне отравились газом из-за сломавшегося бойлера. Как сообщили РБК в российском посольстве, 18 июля в гостинице сломался бойлер нагрева воды, произошла утечка газа. Пять россиян попали в больницу, им оказали необходимую помощь и выписали. Туристам предоставили другие номера.