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В Турции погибли два российских моряка

Sabah: в результате несчастного случая у берегов Турции погибли двое россиян
Вид на порт Бандырма
Вид на порт Бандырма (Фото: Yasemin Yurtman Candemir / Shutterstock)

В порту города Бандырма в Турции на грузовом судне под российским флагом «Навис 2» погибли два моряка-россиянина, передает турецкая газета Sabah.

По ее данным, это 46-летний Константин Мартынов и 52-летний Дмитрий Мочалов. В компании — операторе судна сообщили, что моряки упали в один из палубных люков. Проверяется версия, что они могли отравиться газом в трюме корабля. Проводится судебно-медицинская экспертиза. После установления причин смерти Мартынова и Мочалова их тела отправят в Россию.

Инцидент произошел 23 августа. «Навис 2» вышел из Ейска и перевозил корма.

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В июле в турецком отеле Sealight Resort в городе Кушадасы на западе страны россияне отравились газом из-за сломавшегося бойлера. Как сообщили РБК в российском посольстве, 18 июля в гостинице сломался бойлер нагрева воды, произошла утечка газа. Пять россиян попали в больницу, им оказали необходимую помощь и выписали. Туристам предоставили другие номера.

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