Times узнала о подготовке плана на случай смерти кота Ларри

План получил название «Ларри Бриджес» — отсылка к кодовым обозначениям для похорон членов королевской семьи, пишет газета. Кот Ларри был взят из приюта и привезен на Даунинг-стрит в 2011 году, он служит главным мышеловом

На Даунинг-стрит (резиденция премьер-министра Великобритании) подготовили план на случай смерти 17-летнего кота Ларри, который служит там главным мышеловом, пишет The Times.

План получил название «Ларри Бриджес» — отсылка к кодовым обозначениям для похорон членов королевской семьи.

Изначально кодовые имена были введены ради предотвращения утечки новостей о смерти членов королевской семьи до официального уведомления. Секретные названия вроде «Угол Гайд-Парка» (так обозначили кончину короля Георга VI в 1952 году) не позволяли операторам телефонных коммутаторов в Букингемском дворце сливать данные о смерти монархов средствам массовой информации. Однако теперь подобные кодовые обозначения стали общеизвестными и используются скорее как дань традиции. Смерть королевы Елизаветы II обозначалась как «Лондонский мост рухнул».

Кот Ларри был взят из приюта и привезен в дом № 10 на Даунинг-стрит в 2011 году для ловли мышей, когда премьером был Дэвид Кэмерон. С тех пор он пережил смену четырех глав правительства: Терезы Мэй, Бориса Джонсона, Лиз Трасс и Риши Сунака.

На случай смерти Ларри чиновники подготовили пресс-релиз и подобрали фотографии для публикации, рассказал один из источников в кабинете министров. Второй подтвердил, что план «Ларри Бриджес» был разработан для «объявления всему миру о его кончине». Кроме того, был придуман пост для соцсетей.

Собеседники издания при этом подчеркнули, что сейчас с котом «все в порядке».

До Ларри самым знаменитым мышеловом на Даунинг-стрит был кот Хамфри, служивший при трех премьерах — Маргарет Тэтчер, Джоне Мейджоре и Тони Блэре. Он умер в 2006 году в возрасте 18 лет.