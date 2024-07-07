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У кота-мышелова Ларри с Даунинг-стрит появится новый сосед

Кот Ларри
Кот Ларри (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Новый премьер Британии Кир Стармер привезет в резиденцию своего кота Джо-Джо, он станет соседом для живущего на Даунинг-стрит 14 лет кота Ларри, сообщает Daily Mail.

Ларри взяла из приюта семья бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона (занимал пост с 2010 по 2016 год). Питомец поселился на Даунинг-стрит в 2011 году из-за нашествия грызунов. Кот официально занимает пост главного мышелова правительственной резиденции, при нем сменилось уже шесть премьеров.

По данным издания, 17-летний Ларри завоевал репутацию кота, «отпугивающего противников». К примеру, он четыре года враждовал с главным мышеловом британского МИДа Палмерстоном, а в 2022 году прогнал большую лису с территории резиденции.

Специалист по поведению кошек Ники Треворроу в интервью газете заявила, что напряженность может возникнуть, если главный мышелов почувствует «угрозу» со стороны своего нового коллеги. В первое время котов нужно держать в разных помещениях и постепенно приучать к запаху друг друга, посоветовала она.

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На парламентских выборах в Великобритании победу одержала Лейбористская партия. Король Карл III назначил новым премьером ее лидера — Кира Стармера. Он уже назначил лейбористов на основные места в правительстве, в частности на посты глав МИДа и Минобороны.

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Британия Ларри кот премьер-министр
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