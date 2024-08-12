В Турции мужчина с ножом и топором напал на людей в мечети

Во дворе мечети Эскишехир-Тепебаши в Турции мужчина, одетый в бронежилет и шлем, напал с ножом и топором на людей, сообщает местное агентство Eskisehir.Net.

«Инцидент произошел возле трамвайной остановки Улуёндер в районе Тепебаши. Согласно полученной информации, 18-летний А.К., который был под влиянием компьютерных игр, в которые играл, напал на жителей, сидящих в чайном саду в мечети, с топором и ножом», — написало агентство. В результате нападения пятеро человек были ранены, их отправили в больницу, двое пострадавших были в тяжелом состоянии.

Мужчина скрыл лицо под маской. Полицейские задержали его.

В конце июля в Британии 17-летний подросток напал с ножом на танцевальный кружок для младшеклассников в пригороде Ливерпуля Саутпорте. Тогда два ребенка погибли и не менее девяти получили ранения.

Подростка арестовали по подозрению в убийстве и покушении на убийство и доставили в полицейский участок.Однако атака вызвала массовые протесты в стране.