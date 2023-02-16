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ТВ-3 вырезал сцену с Верой Брежневой из сериала «Мажор»

ТВ-3 вырезал сцену с украинской певицей Верой Брежневой из сериала «Мажор»
ТВ-3 вырезал сцену с певицей, из-за которой сюжет серии стал непонятен, написала Собчак. Брежнева ранее раскритиковала военную операцию на Украине и уехала из России, она выпустила позднее песню на украинском языке «Вышиванка»
Вера Брежнева
Вера Брежнева (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Канал ТВ3 вырезал сцену с украинской певицей Верой Брежневой (настоящая фамилия — Галушка) из сериала «Мажор», сообщила в телеграм-канале журналистка Ксения Собчак.

Как пишет Собчак, без удаленной сцены сюжет серии теряет смысл. Согласно опубликованных ею кадрах, телеканал вырезал из серии 40-секундный эпизод с Брежневой.

Брежнева исполнила камео в 10 и 11 сериях 2 сезона, сыграв саму себя. Согласно сюжету серии, она вместе Игорем Соколовским (актер Павел Прилучный) расследует дело о преследовании певицы.

Брежнева раскритиковала военную операции России на Украине, после чего стала помогать в разгрузке грузовиков с вещами и продуктами для украинских беженцев в Польше.

Певица родилась в городе Каменское в Днепропетровской области Украины, в 2003-2007 годах она входила в состав группы «Виа ГРА». В 2019 году она отказалась считать себя украинской певицей, указав, что не выпускала песен на украинском языке.

В октябре прошлого года Брежнева опубликовала песню на украинском языке «Вышиванка», в описании YouTube-канала Vera говорится, что она — украинская певица, актриса и телеведущая, которая запустила новую фазу в своей карьере.

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