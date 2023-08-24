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На автовокзале в Хабаровске произошла стрельба

Один человек получил ранение после стрельбы на автовокзале в Хабаровске
Автовокзал&nbsp;в Хабаровске
Автовокзал в Хабаровске (Фото: avtovokzal27.ru)

Стрельба произошла на автовокзале в Хабаровске, один человек получил ранение. Об этом со ссылкой на источники сообщают ТАСС и «112».

Как отмечает телеграм канал, стрельбу открыли силовики из-за мигранта, убегавшего от рейда. Он попытался скрыться на автомобиле, сбил сотрудника ФСБ, однако был остановлен огнем сотрудников Росгвардии. Получив ранение, мужчина сдался.

Материал дополняется.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Хабаровск стрельба мигранты рейд