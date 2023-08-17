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В Хабаровском крае у участника спецоперации украли награды и ₽1 млн

В Хабаровском крае завели дело о краже у участника спецоперации наград и ₽1 млн
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края неизвестные украли у местного жителя государственные награды и 1 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры.

Прокуратура проводила проверку после отказа дознавателя возбуждать уголовное дело по обращению гражданина. В полицию обратился мужчина, служивший в зоне спецоперации. Заявитель сообщил, что у него украли 1 млн руб., четыре боевые награды, документы к ним, а также другое имущество.

Однако дознаватель отказался возбуждать уголовное дело в связи с отсутствием события преступления. Прокуратура с этим решением не согласилась и вынесла постановление с требованием о возбуждении дела по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере, предусматривает до десяти лет лишения свободы).

Личность преступника пока не установлена.

Как рассказала порталу «Хабаровский край Сегодня» старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева, потерпевший забыл рюкзак с деньгами и медалями в одном из общественных мест Комсомольска-на-Амуре. Когда мужчина это понял, учреждение уже закрылось. На следующее утро участник спецоперации вернулся туда, чтобы забрать забытые вещи, однако персонал заявил, что рюкзак забрали с собой друзья потерпевшего.

Теги
Хабаровский край спецоперация кража награды
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