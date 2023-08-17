В Хабаровском крае у участника спецоперации украли награды и ₽1 млн
В городе Комсомольске-на-Амуре Хабаровского края неизвестные украли у местного жителя государственные награды и 1 млн руб., сообщает пресс-служба прокуратуры.
Прокуратура проводила проверку после отказа дознавателя возбуждать уголовное дело по обращению гражданина. В полицию обратился мужчина, служивший в зоне спецоперации. Заявитель сообщил, что у него украли 1 млн руб., четыре боевые награды, документы к ним, а также другое имущество.
Однако дознаватель отказался возбуждать уголовное дело в связи с отсутствием события преступления. Прокуратура с этим решением не согласилась и вынесла постановление с требованием о возбуждении дела по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК (кража в особо крупном размере, предусматривает до десяти лет лишения свободы).
Личность преступника пока не установлена.
Как рассказала порталу «Хабаровский край Сегодня» старший помощник прокурора Хабаровского края Анна Исаева, потерпевший забыл рюкзак с деньгами и медалями в одном из общественных мест Комсомольска-на-Амуре. Когда мужчина это понял, учреждение уже закрылось. На следующее утро участник спецоперации вернулся туда, чтобы забрать забытые вещи, однако персонал заявил, что рюкзак забрали с собой друзья потерпевшего.