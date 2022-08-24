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На Ставрополье разбился вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2
Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Ставропольском крае, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
«Вертолет Ми-2 потерпел крушение на территории фермы в Предгорном округе», — сказал собеседник агентства.
После крушения вертолет загорелся, на месте работают пожарные.
На момент подготовки этого материала информации об экипаже и пассажирах воздушного судна нет.
По информации Telegram-канала «112», пожарные ликвидируют возгорание, начавшееся после крушения вертолета, на площади два гектара.
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