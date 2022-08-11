В Красноярском крае вышли на связь два пропавших вертолета Robinson

Ранее источник РБК в Росавиации сообщил, что два вертолета Robinson перестали выходить на связь в районе плато Путорана

Вертолет Robinson, архивное фото (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Экипажи двух частных вертолетов Robinson, пропавших в Красноярском крае, вышли на связь, сообщил источник РБК в Росавиации.

«В 15:57 мск экипажи вертолетов Robinson вышли на связь по спутниковому телефону, находятся у водопадов, все в порядке», — сообщил собеседник РБК.

В Единой дежурной диспетчерской службе Норильска подтвердили РБК, что оба вертолета вышли на связь. «Находятся на маршруте. Каких-либо происшествий нет», — рассказали в ведомстве.

Ранее источник РБК в Росавиации сообщил, что два вертолета Robinson перестали выходить на связь в районе плато Путорана.

«Интерфакс» уточнял, что вертолеты принадлежат местной турфирме. ТАСС сообщал, что на их поиски направляли вертолет Ми-8.

Плато Путорана — горный массив в Красноярском крае, на его территории находится Путоранский заповедник, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Ближайшим населенным пунктом является Норильск.

В середине июля крушение вертолета Robinson произошло на Камчатке. Он следовал по маршруту кальдера вулкана Узон — село Мильково, на борту были три человека. Обломки вертолета обнаружили на следующий день после его пропажи — рядом с перевалом Семячкова, в 13 км от вулкана Узон. Как сообщали в МЧС России, все находившиеся на борту погибли.

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До этого, в начале июля, инцидент с вертолетом Robinson произошел в Якутии. Он совершил жесткую посадку, пилот и пассажир получили травмы, а сам вертолет — повреждения.