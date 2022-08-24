ТАСС сообщил, что считавшегося погибшим на пожаре водителя нашли живым

В Рязанской области нашли живым водителя поливомоечной машины, которого считали погибшим, сообщил ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Агентство до этого сообщило о его гибели

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Водителя поливомоечной машины, которого считали погибшим при пожаре в Рязанской области, нашли живым, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Водитель поливомойки, который пропал при тушении пожаров, найден живым», — сказал собеседник агентства.

О том, что один человек погиб и еще один пострадал при тушении пожара в Рязанской области, ранее сообщили со ссылками на источники в экстренных службах ТАСС, а также Telegram-каналы Baza и Mash. По предварительным данным ТАСС, это был водитель поливомоечной машины, а в пожаре также сгорели пять «КАМАЗов». О сгоревшей технике сообщала также Baza. По данным Baza, погибший был сотрудником МЧС из Москвы, прибывшим помогать коллегам в соседнем регионе.

Главное управление МЧС России по Москве опровергло РБК информацию о гибели своего сотрудника в Рязанской области.

Во время ликвидации ЧС сильный порыв ветра привел к резкому выбросу пламени, в результате которого были сильно повреждены 8 автомобилей дорожных служб столицы, сообщил в Telegram Комплекс городского хозяйства Москвы. Ведомство сообщает, что в результате этого инцидента никто не пострадал.

В тушении пожаров в Рязанской области задействованы более 9,5 тыс. человек и 2,5 тыс. единиц техники, включая 15 воздушных судов, говорил ранее сегодня во время совещания с президентом России врио главы региона Павел Малков.

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Большая часть группировки — 8,7 тыс. человек, 2386 единиц техники, шесть вертолетов и 28 бульдозеров — прибыла от правительства Москвы. В тушении пожаров в регионе также участвуют пожарные МЧС, сотрудники Авиалесоохраны, добровольцы и представители других ведомств.