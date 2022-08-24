Путин поручил Мишустину посетить регионы, где горят леса
Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину посетить регионы, где горят леса. Путин сообщил о поручении на совещании, посвященном ликвидации природных пожаров.
«Мы вчера среди прочих вопросов с председателем правительства обсуждали и вопросы, связанные с борьбой с пожарами. И я просил его эти территории тоже посетить», — сказал Путин.
Президент также поручил посетить пострадавшие регионы мэру Москвы Сергею Собянину и руководителю аппарата правительства Дмитрию Григоренко.
Из-за аномальной жары и сильного ветра лесные пожары распространяются в Рязанской, Нижегородской областях и Республике Марий Эл.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что в регионе активное горение идет на площади около 240 га. Общая площадь, пройденная огнем, — 5 тыс. га. Большая часть — болота.
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков на встрече с президентом докладывал, что сейчас огонь в Рязанской области прошел около 12 тыс. га, площадь активного горения составляет около 180 га, а тушение затрудняет погода: порывистый ветер и жара до +33.
По оценке «Гринпис Россия», эксперты которой ссылались на спутниковые снимки, площадь пожара в регионе на 17 августа составляла примерно 3300 га. МЧС 23 августа сообщило, что площадь активного горения составляет 183 га. По словам источника ТАСС, огонь прошел уже более 9 тыс. га. Из-за лесных пожаров в Рязанской области 22 августа ввели режим ЧС, из нескольких населенных пунктов идет эвакуация.