Россияне признались, что чаще всего забывают сделать, выходя из дому

Чаще всего россияне забывают закрыть двери и окна, а также погасить свет. Как признались 85% опрошенных, выходя из дому, они переживают, что забыли что-то выключить или закрыть. Более половины на самом деле забывает сделать что-то

Фото: Владислав Шатило / РБК

Подавляющее большинство россиян (85%) признались, что, выходя из дому, переживают, что забыли что-то выключить или закрыть, следует из данных репрезентативного опроса совершеннолетних россиян, проведенного компанией «Росгосстрах» (есть у РБК).

«7% опрошенных мучаются такими навязчивыми состояниями постоянно», — сообщили в «Росгосстрахе».

При этом более половины респондентов рассказали, что они на самом деле забывали сделать что-то. Так, 54% граждан оставляли открытыми двери и окна, а 45% — свет непогашенным. Еще 13% забывали выключить газ, 7% закрыть воду. Около 2% оставляли непотушенной свечу или сигарету.

Всего более 40% опрошенных признались, что у них есть навязчивые мысли, страхи или фобии, половина из них смогла справиться с проблемой. Самой распространенной среди россиян фобией оказалась боязнь высоты. На втором месте находится инсектофобия (боязнь насекомых), а на третьем — клаустрофобия (боязнь закрытых помещений). Четверть россиян боится утонуть, 24% испытывают боязнь перед огнем. Самой странной фобий респонденты назвали боязнь микробов.

В этом году, по данным опроса ВЦИОМа, со стрессовыми ситуациями сталкивались больше половины россиян — 57%. Четверть опрошенных — 26% — переживала стрессовые состояния несколько раз в месяц. Главными причинами россияне назвали работу и военную операцию на Украине.

В начале августа 88% россиян пожаловались на упадок сил и усталость.