Россияне назвали работу и операцию на Украине главными причинами стресса
Что делать со стрессом
В этом году переживали стрессовые ситуации больше половины россиян — 57%, говорится в опросе ВЦИОМ, сделанном по заказу РБК. Четверть опрошенных — 26% — сталкивались со стрессом часто, несколько раз в месяц. При этом чем человек моложе, чем чаще он говорил о переживании стрессовых ситуаций: среди 18-24-летних о подобных проблемах заявили 79%, среди людей старше 60 лет — 42%.
Помимо россиян старшего возраста, реже других сталкиваются со стрессом проживающие в селе или небольших населенных пунктах с до 100 тыс. чел. (48-49%) и отдающие предпочтение телевизору (60%). «По-видимому, этому способствует размеренный образ жизни, отсутствие работы, выросшие дети», — сказано в исследовании.
Всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ был проведен 10 июля, в нем приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью по стратифицированной случайной выборке, извлеченной из полного списка сотовых телефонных номеров, задействованных на территории России. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
При этом бороться со стрессом россияне предпочитают без профессиональной помощи: несмотря на распространенность стресса, только 7% опрошенных обращались за помощью к специалистам, оказывающим профессиональную психологическую помощь (психологам, психоаналитикам, психотерапевтам), половина из них (3%), стали это делать чаще за последнее время. Чаще других посещали таких специалистов молодые люди 18-24 лет (15%) и 35-44-летние (11%), россияне с низким уровнем доходов (10%), а также жители Северо-Западного федерального округа (12%). Смотреть видео по психологии в этом году стали чаще 6% россиян, но среди 18-24 летних — 23%, примерно каждый пятый.
Респондентам помогают переживать стресс разнообразные привычки и практики. Так, с начала года треть россиян стали чаще общаться с друзьями и близкими (28%), особенно часто это стали делать молодые люди 18-24 лет (38%) и россияне 35-44 лет (35%), а также женщины (31% по сравнению с 24% у мужчин). Каждый пятый стал чаще заниматься спортом, больше внимания физическим нагрузкам стали уделять 20% опрошенных. Как правило, это молодежь до 35 лет (32-29%) и жители городов-миллионников (25%). На третьем месте среди привычек, которые россияне используют в борьбе со стрессом, — просмотр телевизионных передач. Чаще смотреть телевизор стали 16% россиян и каждый третий среди аудитории старше 60 лет (31%). Еще по 13% заявили, что стали больше времени проводить с гаджетами или в социальных сетях, 11% назвали курение, 8% признались, что стали чаще прокрастинировать.
Интенсивность стресса негативно влияет на поведенческие практики, сделали вывод эксперты. У тех, кто сталкивается со стрессом несколько раз в месяц и чаще, кроме общения (31%) и спорта (22%) в список самых частых привычек вошло проведение времени в телефоне, гаджетах просто так (19%), курение (17%) и скроллинг в социальных сетей (16%), еще по 15% признались, что стали больше смотреть сериалы и откладывать решение текущих дел на крайний срок. Больше 10% в этой группе начали чаще принимать успокоительные препараты и смотреть видео по психологии (13-12%).
В мае в исследовании, проведенным агентством А2:Research на основе данных сервиса «Яндекс Путешествия», выяснилось, что ежедневно стресс испытывают около половины жителей России (42%). Большинство предпочитает бороться со стрессом при помощи путешествий — 76%, 31% помогает прослушивание музыки, 23% опрошенных уверены в эффективности чтения, а 16% в таких случаях выбирают просто ничего не делать. Почти столько же, 15%, справляются со стрессом при просмотре развлекательных шоу.
Работа и спецоперация
Главный источник стресса для россиян — это работа, на нее указали 22% тех, кто в этом году сталкивался со стрессовыми ситуациями. Об этом чаще говорят мужчины (28% против 18% у женщин), россияне возраста 25-44 лет (34-33%), с хорошим материальным положением (28%).
Вторая причина стресса для россиян в этом году — военная спецоперация и ситуация на Украине (20%). Женщин она волнует чаще, чем мужчин (23% против 16%), молодых — чаще, чем пожилых. В возрастных группах 18-24 лет и 25-34 лет о ней заявили по 24%, людей старше 60 лет — всего 6%.
К факторам стресса относятся, судя по результатам исследования, плохое материальное положение (72%), урбанизованность (жители Москвы, Санкт-Петербурга испытывали стресс в 68% случаев) и активное потребление интернета (70%). Женщины говорят о стрессе на 9 п.п. чаще, чем мужчины (61% против 52%).
Комментируя названные россиянами причины стресса, редактор-переводчик Департамента издательских программ ВЦИОМ Илья Ломакин заявил, что в отдельных возрастных категориях работа и события на Украине как источники переживаний «сменяют друг друга в борьбе за лидерство». Спецоперация вызывает стресс чаще у высокообразованной части населения, предпринимателей и самозанятых, напомнил он. Для людей наиболее трудоспособных возрастов (25-34 и 35-44 лет) именно рабочие вопросы оказывались, напротив, «наиболее стрессогенными». «Финансовые трудности, испытываемые населением, а также рост цен и тарифов тоже выступают немаловажной подпиской для стресса, а вот коронавирус на текущем этапе пандемии отошел на дальний план», — заключил Ломакин.
Каждый десятый признался, что его переживания связаны с нестабильным финансовым положением, нехваткой денег, долгами или кредитами (18% у 18-24 летних). В группе россиян, которые в этом году сталкивались со стрессом редко, на третьем месте вариант «смерть близких» — 11%. А среди аудитории старшего возраста (60+) второе место в источниках стресса принадлежит болезням и проблемам с здоровьем (13%).
«Высокий уровень тревожности неблагоприятно отражается на общем эмоциональном состоянии россиян. Традиционно россияне в сложных ситуациях объединяются, обсуждают волнующие их проблемы со своими друзьями и близкими, — прокомментировала результаты опроса советник генерального директора ВЦИОМ Елена Михайлова. — На фоне стрессовых ситуаций и общей эмоциональной напряженности интенсивность коммуникаций с друзьями и близкими существенно возросла».
Она отметила, что для молодежи характерно и более ответственное отношение к своему физическому здоровью, и осознание значимости психического здоровья, в отличие от людей старшего возраста. Активное пользование гаджетами и социальными сетями помогает молодым россиянам находить материалы, позволяющие справиться со стрессом, сказала Михайлова.