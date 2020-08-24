Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Забыть про счет
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 22 августа
USD ЦБ: 74,1 (+0,33) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Курс евро на 22 августа
EUR ЦБ: 87,73 (+0,31) Инвестиции, 21 авг, 12:39
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 августа Общество, 07:37 СМИ сообщили о стрельбе для разгона протестующих в Триполи Общество, 07:32 Власти Сирии назвали терактом обесточивший страну взрыв на газопроводе Общество, 07:30 Лечение Навального в Германии. Что важно знать Политика, 07:09 СМИ узнали о праве мэрии Москвы транслировать данные с камер в интернете Общество, 06:09 Взрыв газопровода в Дамаске привел к отключению электричества в Сирии Общество, 06:01 Врач-диетолог назвала полезное и вредное блюдо из картофеля Общество, 05:42 В России разработают альтернативный скафандр для космонавтов Технологии и медиа, 05:27 «Коммерсантъ» узнал о новом виде мошенничества с использованием СБП Финансы, 05:05 Кудерметова на турнире WTA в США обыграла третью ракетку мира Плишкову Спорт, 05:00 СМИ узнали сроки принятия закона о маркировке домашних животных в России Общество, 03:56 В США официально разрешили переливание плазмы крови больным с COVID-19 Общество, 03:19 СМИ узнали о возможном возобновлении Россией рейсов еще в семь стран Общество, 03:05 В Гидрометцентре спрогнозировали теплую погоду в сентябре в России Общество, 02:40
Пандемия коронавируса ,  
0 

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 августа

Власти обсуждают снятие запретов на полеты в еще семь стран, коронавирусом заразилась Юлия Тимошенко, в США официално признали переливание плазмы крови методом лечения; главные новости — в обзоре РБК
Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 956,7 тыс. (плюс 4 852 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 16 383 человек (плюс 73 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 770,6 тыс. человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Власти обсуждают снятие запретов на полеты в еще семь стран, сообщила газета «Известия» со ссылкой на источники в авиакомпаниях и аэропортах. Авиасообщение могут возобновить с Францией, Венгрией, Мальтой, Кипром, Иорданией, Египтом и Китаем. Источник газеты в российской авиакомпании сообщил, что рейсы во Францию, Венгрию и на Мальту могут открыть только для тех, у кого есть вид на жительство, разрешение на работу или если человек направляется в медучреждение.
Читайте на РБК Pro
Школы бесповоротно уродуют нас: Сет Годин о побочных эффектах образования Голливуд в смартфоне: как россияне продали Snapchat стартап за $166 млн РБК Pro: как избежать уголовной ответственности за невыплату зарплат Великий переезд: почему ИT-специалисты хотят покинуть Кремниевую долину

  • Российские предприятия к концу 2020 года планируют выпускать 1,5–2 млн доз вакцины от коронавируса в месяц, рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По словам министра, в ответ на поступающие заявки рассматривается возможность поставки вакцины за рубеж. Он также добавил, что в связи с пандемией российские предприятия перешли на выпуск 3 тыс. аппаратов ИВЛ в месяц.

Как меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса в России
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

  • Мэр Москвы Сергей Собянин назвал ситуацию с распространением COVID-19 в столице «хорошей с точки зрения стабильности». При этом, по его словам, каждый день в городе выявляется около 700 новых случаев заражения, что говорит о том, что «проблема остается».

Скорость распространения коронавируса в России
Случаев за сутки
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Ситуация в мире

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число зараженных коронавирусной инфекцией в мире превысило 23 млн, из них более 800,9 тыс. умерли. Согласно актуальным данным Университета Джонса Хопкинса, всего заразились свыше 23,35 млн человек, из них более 807,8 тыс. скончались.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Менее чем за неделю число зарегистрированных случаев инфицирования в мире выросло на миллион.
  • Лидером по количеству подтвержденных случаев, по данным Университета Джонса Хопкинса, остаются США, где выявлено более 5,7 млн зараженных. Бразилия находится на втором месте (3,6 млн), на третьем — Индия (более 3 млн), на четвертом — Россия, на пятом — ЮАР (более 609,7 тыс.).

Как в мире меняется количество выздоровевших и умерших от коронавируса
Выздоровевшие (новые случаи)
Умершие (новые случаи)
Источник: JHU
Данные по миру i

  • Коронавирусом заразилась лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко. Она находится в тяжелом состоянии.
  • В США пациенты, больные COVID-19, официально получили право на лечение методом переливаний плазмы крови уже переболевших пациентов. Соответствующее разрешение на этот метод выдало управление по контролю за качеством продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США. Специалисты ведомства пришли к выводу, что такой метод может быть эффективен и что «его известные и потенциальные плюсы перевешивают известные и потенциальные риски».

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

Узнать больше о вирусе — в обзоре РБК.

Автор: Юлия Сапронова
Теги: Китай, коронавирус, главные новости, последние новости
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter