Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 августа

Власти обсуждают снятие запретов на полеты в еще семь стран, коронавирусом заразилась Юлия Тимошенко, в США официално признали переливание плазмы крови методом лечения; главные новости — в обзоре РБК

Коронавирус Россия Москва Мир 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли 0 (за сутки) Выздоровели 0 0 (за сутки) Заразились 0 0 (за сутки) Умерли Источник: JHU,

федеральный и региональные

оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом

Ситуация в России

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 956,7 тыс. (плюс 4 852 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 16 383 человек (плюс 73 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 770,6 тыс. человек.