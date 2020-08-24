Пандемия коронавируса , 24 авг, 07:37
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Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 августа
Власти обсуждают снятие запретов на полеты в еще семь стран, коронавирусом заразилась Юлия Тимошенко, в США официално признали переливание плазмы крови методом лечения; главные новости — в обзоре РБК
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Ситуация в России
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом составляет 956,7 тыс. (плюс 4 852 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 16 383 человек (плюс 73 за сутки). Выздоровели с начала эпидемии более 770,6 тыс. человек.