«Черная вдова» вновь стала самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда

Франшиза «Мстители» помогла Скарлетт Йоханссон сохранить первое место в рейтинге

Фото: Willy Sanjuan / AP

Самой высокооплачиваемой актрисой года по версии Forbes стала Скарлетт Йоханссон. С 1 июня 2018 по 1 июня 2019 года она заработала $56 млн. $35 млн из них звезде Голливуда принесла роль «Черной вдовы» в ленте «Мстители. Конец игры» - очередной части франшизы, собравшей в мировом прокате более $2,8 млрд.

Йоханссон лидировала и в прошлогоднем рейтинге, заработав в 2017-2018 годах более $40 млн. Тогда ее финансовому успеху также способствовал успех фильма про супергероев «Мстители: Война бесконечности».

На втором месте в рейтинге проживающая в Майами колумбийка София Вергара, которая в прошлом году была самой высокооплачиваемой телеактрисой. За последний год ей удалось заработать больше $44 млн. В этом году она снялась в ленте «Последняя возможность» (Bottom of th 9th). Однако самый большой доход Вергара получает от участия в сериалах, самым известным из которых является «Американская семейка», где она играет Глорию Дельгадо-Притчетт.

С $35 млн третье место в списке занимает Риз Уизерспун, вернувшаяся в рейтинг после короткого отсутствия. За ней следуют Николь Кидман ($34 млн) и Дженнифер Энистон ($28 млн).

Впервые в первой десятке оказались Элизабет Мосс (7-е место и $24 млн), а также Марго Робби (8-е место и $23,5 млн).