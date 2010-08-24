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Экологи обратили внимание Боно на ситуацию вокруг Химкинского леса
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Экологи обратили внимание Боно на ситуацию вокруг Химкинского леса
Общество, 24 авг 2010, 19:58
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Экологи обратили внимание Боно на ситуацию вокруг Химкинского леса
Защитники Химкинского леса обратили внимание лидера группы U2 Боно, известного своими экологическими и благотворительными акциями, на ситуацию, сложившуюся вокруг Химкинского леса.

Экологи направили рок-музыканту письмо, согласно которому в России "полицейская цензура распространилась в сферу рок-музыки и экологии". В послании также говорится, что "музыкантов арестовывают и угрожают расправами за содержание их песен, а экологи испытывают давление со стороны правоохранительных органов".

Письмо подписали лидер движения "В защиту Химкинского леса" Евгения Чирикова, музыкант Юрий Шевчук и музыкальный критик Артемий Троицкий. Напомним, 22 августа на Пушкинской площади в Москве прошел митинг и концерт в защиту Химкинского леса. В акции приняли участие несколько тысяч человек.

Экологи выступают за отмену вырубки Химкинского леса, которая предусмотрена при строительстве новой трассы Москва - Санкт-Петербург.

Теги: благотворительная акция , правоохранительный орган , эколог , Артемий Троицкий , Боно ...
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