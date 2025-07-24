Губернатор рассказал, откуда были члены экипажа разбившегося Ан-24

Шестеро членов экипажа самолета Ан-24, который потерпел крушение в Амурской области, были жителями Иркутской области. Сотрудникам регионального министерства соцразвития, опеки и попечительства поручено связаться с близкими членов экипажа. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

«Мои самые искренние соболезнования погибшим. Поисковые работы еще продолжаются, верим в лучшее», — написал глава региона.

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Он сообщил, что глава регионального минтранса Максим Лобанов предоставит список пассажиров самолета, чтобы выяснить, были ли среди них жители Иркутской области. Власти работают на связи с Росавиацией.

Пассажирский Ан-24 авиакомпании «Ангара», выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында, пропал с радаров утром 24 июля. Вскоре обломки обнаружили в 15 км от города Тынды.

На борту самолета находились 43 пассажира (из них — пять детей) и шесть членов экипажа. По предварительным данным, все они погибли.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц).