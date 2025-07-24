Путин простился с главой Верховного суда Ириной Подносовой. Видео
Президент Владимир Путин простился с председателем Верховного суда Ириной Подносовой. Церемония проходила в Центральной клинической больнице в Москве. Президент подошел к гробу, перекрестился и склонил голову, а потом подошел к близким покойной.
Подносова скончалась на этой неделе в возрасте 71 года, в последнее время она тяжело болела. Пост главы Верховного суда она занимала с весны 2024 года. С будущим президентом Подносова училась на одном курсе юридического факультета Ленинградского государственного университета.
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