Мэр Сочи рассказал о ситуации в городе после атаки беспилотников

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Мэр Сочи Андрей Прошунин в телеграм-канале сообщил, что системы города работают штатно после ночной атаки дронов.

«Угроз для жителей, гостей и инфраструктуры нет», — написал он.

Глава города добавил, что аэропорт Сочи принимает и отправляет рейсы, пока есть некоторые задержки в расписании. До этого здесь задержали более 100 рейсов.

В ночь на 24 июля силы ПВО отразили атаку семи беспилотных летательных аппаратов над территорией Краснодарского края, в частности, произошла атака БПЛА на Сочи. Обломки дрона попали, в частности, на территорию нефтебазы. Кроме того, атака привела к пожару в гаражном кооперативе.

Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в Адлерском районе погибли две женщины. Еще 11 человек пострадали.

Всего над территорией России перехватили и уничтожили 39 украинских БПЛА, в частности 21 — над акваторией Черного моря, еще 11 — над водами Азовского.