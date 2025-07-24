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Общество ,  
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Соцфонд увеличит страховые пенсии россиян

С 1 августа увеличатся страховые пенсии россиян
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Социальный фонд России (СФР) анонсировал перерасчет пенсий работающим пенсионерам с 1 августа. Выплаты будут начислены автоматически. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

«Прибавку к пенсии получат те пенсионеры, которые продолжали официально работать в 2024 году и за которых работодатели уплачивали страховые взносы», — говорится в сообщении.

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Фото:Олег Елков / ТАСС

Прибавка будет рассчитана на базе стоимости пенсионного коэффициента, так как сумма взносов зависит от зарплаты. Всего можно получить не более трех коэффициентов.

Также прибавка полагается:

  • гражданам, которым в июле исполнилось 80 лет (они будут получать выплату к страховой пенсии в двойном размере — 17 815,4 руб.);
  • пенсионерам, получившим в июле первую группу инвалидности (размер фиксированной выплаты вырастет на 8907,7 руб.).

Обе эти категории также получат надбавки за уход: к страховой пенсии — 1314 руб., к государственной пенсии — 1377 руб.

Ранее Минтруд предложил увеличить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 20,7%. Таким образом, в 2026 году он должен составить 27 093 руб., сейчас МРОТ составляет 22 440 руб.

Размер федерального прожиточного минимума на душу населения с 1 января 2025 года составляет 17 733 руб. в месяц. С 2021 года показатель рассчитывается как 44,2% от медианной зарплаты (сколько получает среднестатистический россиянин). Ее определяет Росстат.

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Анастасия Лежепекова
Пенсионеры Пенсия Социальный фонд России деньги выплаты
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