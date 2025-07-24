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Катастрофа Ан-24 под Тындой ,  
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При крушении Ан-24 в Амурской области не нашли выживших

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Катастрофа Ан-24 под Тындой
При крушении Ан-24 в Амурской области сотрудники МЧС не обнаружили выживших. Обломки самолета нашли спустя несколько часов после того, как с воздушным судном пропала связь. На борту было около 50 человек

При крушении самолета Ан-24, предварительно, нет выживших. Об этом сообщили РБК в Центре обеспечения гражданской защиты и пожарной безопасности Амурской области.

«При осмотре места крушения с воздуха, предварительно, не обнаружено выживших. Но это осмотр с воздуха. <...> В нашей группе 25 человек, и они выдвигаются по земле из ближайших населенных пунктов», — говорится в сообщении.

В центре уточнили, что вертолет Росавиации, который обнаружил упавший Ан-24, должен высадить группу людей для обследования места крушения. «Возможно, высадка уже есть. У нас нет данных», — добавили там.

Ранее о том, что выживших после крушения самолета не осталось, писали «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на экстренные службы. «Предварительно, выживших нет», — сообщили там.

Спасательный вертолет Ми-8 нашел обломки самолета. «Обнаружен фюзеляж самолета, происходит загорание», — сообщили РБК в МЧС России. Обломки нашли на склоне горы. Фрагменты самолета разбросаны на большой площади, уточняет ТАСС.

Главное управление МЧС России по Амурской области открыло телефон горячей линии после обнаружения пропавшего самолета. На борту самолета находилось 43 пассажира (из них пять детей) и шесть членов экипажа.

Спасатели нашли обломки пропавшего Ан-24
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При заходе на посадку в аэропорту Тында самолет ушел на второй круг, после этого связь с ним была утеряна. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть более трех лиц.

Восточное управление Следственного комитета на транспорте рассматривает неисправность и человеческий фактор как версии крушения Ан-24, сообщил ТАСС первый заместитель руководителя Владимир Ануфриев. В аэропорту Благовещенска, откуда вылетел самолет, проводятся следственные действия, в частности, идет проверка документов и образцов топлива.

В экстренных службах сообщили «Интерфаксу», что в районе крушения были сложные метеоусловия, в частности, низкая облачность. Взлетно-посадочная полоса была влажной с минимальным коэффициентом сцепления — из-за этого самолет не смог сесть с первого раза, ушел на второй круг.

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