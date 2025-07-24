В Красногорске начали восстанавливать фасад «Крокус сити холла»

В подмосковном Красногорске началась реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус экспо», в который входит концертный зал «Крокус сити холл»

Началась реконструкция внешней части третьего павильона «Крокус экспо» в Красногорске, который включает концертный зал «Крокус сити холл», пишет ТАСС.

Сейчас сгоревшую часть здания огородили лесами, на площадке работают строители, экскаватор разбирает бетонные конструкции у входа.

Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России Фото: МЧС России

В конце марта 2024 года в «Крокус Сити Холле» четверо террористов открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник» и подожгли здание. Начался пожар, который охватил площадь 13 тыс. кв. м. Его окончательно потушили только вечером 23 марта. Во время теракта и пожара погибли 149 человек, свыше 500 пострадали.

Вскоре после теракта представители Crocus Group и владельцы «Крокус Сити Холла» публично заявили о намерении восстановить концертный зал. В марте 2024 года сын владельца Crocus Group Эмин Агаларов, отмечал, что решение о восстановлении будет приниматься после консультаций с региональными и федеральными властями, а также с учетом мнения общества. Ущерб составил миллиарды долларов.

В начале июня того же года губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для территории, на которой расположен концертный зал, подготовлена концепция благоустройства. По его словам, на этом месте в Красногорске может появиться сквер с памятником.

«Крокус Сити Холл» входит в состав комплекса «Крокус» на Международной улице в Красногорске, который включает в себя выставочный центр «Крокус Экспо», торговый центр «Крокус Сити Молл» и развлекательный центр «Крокус Сити». Концертный зал был построен еще в 2009 году: его общая площадь составляла 38 тыс. кв. м, а вместимость — 7200 человек (9500 с учетом танцевального партера).

В марте 2025 года — в первую годовщину теракта — у «Крокус Сити Холла» открыли мемориал в память о жертвах — две стелы из черного гранита с фигурками летящих друг за другом журавлей.