У «Крокус сити холла» в первую годовщину теракта открыли мемориал

Video

Мемориал в память о жертвах теракта открыли рядом с концертным залом в подмосковном «Крокус Сити Холле» в годовщину трагедии.

Две стелы из черного гранита с фигурками летящих друг за другом журавлей установлены напротив концертного зала и второго павильона «Крокус Экспо». На памятнике выгравирована надпись «В память жертвам бесчеловечного террористического акта 22 марта 2024 года».

Множество людей пришли возложить цветы и почтить память погибших. Среди присутствовавших был губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он произнес речь, подчеркнув, что «год назад, 22 марта, здесь произошла ужасная трагедия. Миллионы людей во всем мире стали свидетелями жестокости, бесчеловечности и ужасного преступления», передает ТАСС. Воробьев также принес соболезнования всем пострадавшим. MSK1.RU отметило, что на церемонии присутствовал и президент Crocus Group Араз Агаларов, который был автором монумента.

У стен «Крокус сити холла» прошла минута молчания.

О начале работ по возведению монумента в феврале сообщила пресс-служба Crocus Group (Крокус Груп).

Теракт в «Крокусе» произошел 22 марта прошлого года: вооруженные люди ворвались в здание перед концертом рок-группы «Пикник», устроили поджог и открыли огонь, а затем скрылись. Были убиты 145 человек, еще более 500 пострадали, концертный зал полностью выгорел.