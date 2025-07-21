Процесс по делу о теракте в «Крокусе» в Мосгорсуде начнется 4 августа

Фигуранты по делу о теракте в «Крокус сити холле» Саидакрами Рачабализода, Фаридуни Шамсидин, Далерджон Мирзоев, Мухаммадсобир Файзов (слева направо) (Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»)

Второй западный окружной военный суд 4 августа в 11:00 мск начнет рассматривать по существу уголовное дело в отношении 19 исполнителей и соучастников теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске в 2024 году, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Процесс будет проходить в одном из зданий Мосгорсуда. Слушанием дела займется коллегия из трех судей.

Предварительные слушания по делу уже начались. Четверо подсудимых попросили прекратить их уголовное преследование. Речь идет о Зубайдулло Исмоилове, Джабраиле Аушеве и Джумахоне Курбонове, которые, по версии следствия, обеспечили исполнителей теракта оружием и средствами связи, а также Исроиле Исломове, которого обвиняют в вовлечении Диловара и Аминчона Исломовых в «организованную группу» одного из исполнителей теракта. Адвокат Людмила Айвар, чья коллегия представляет в деле интересы потерпевших, заявила ТАСС, что военный суд отказал в прекращении преследования.

В «Крокус Сити Холле» 22 марта 2024 года четверо террористов открыли стрельбу по посетителям концерта группы «Пикник» и подожгли здание. Начался пожар, который охватил площадь 13 тыс. кв. м. Его окончательно потушили только вечером 23 марта. Во время теракта и пожара погибли 149 человек, свыше 500 пострадали.