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Власти Фолклендских островов раскрыли детали крушения судна с россиянами

На данный момент обнаружены тела девяти человек, еще четверо пропали без вести. Спасти удалось 14 членов экипажа. В крушении погибли три россиянина, один пропал
Фото: Julian Calder / Global Look Press
Фото: Julian Calder / Global Look Press

Власти Фолклендских островов незамедлительно отреагировали на сообщения о крушении рыболовецкого судна неподалеку от архипелага 22 июля, но спасти всех членов экипажа не удалось. В настоящий момент известно о гибели девяти человек, их тела обнаружены, говорится в поступившем в РБК сообщении от правительства островной территории.

В понедельник, 22 июля, Морское управление Фолклендских островов получило информацию о том, что рыболовецкое судно Argos Georgia с 27 членами экипажа терпит бедствие и запрашивает помощь примерно в 200 милях к востоку от Порт-Стэнли (столица Фолклендских островов), сообщили в правительстве. В тот же день около 16:00 по местному времени (22:00 мск) экипаж был вынужден покинуть судно.

«На протяжении всего этого времени правительство Фолклендских островов, правительство Южной Георгии и Южных Сандвичевых островов, штаб британских вооруженных сил на Южно-Атлантических островах, Агентство морской и береговой охраны Великобритании, компания по рыболовным судам и другие рыболовные суда в море тесно сотрудничали друг с другом, чтобы поддержать операцию по спасению всех, кто находился на судне», — сообщили в правительстве Фолклендов.

Ко вторнику, 23 июля, были спасены 14 членов экипажа. 13 из них 24 июля прибудут в Порт-Стэнли, где пройдут медицинское обследование. Еще один член экипажа, который был спасен другим судном, «в свое время» также вернется в столицу архипелага, рассказали в пресс-службе.

Власти Фолклендских островов по состоянию на 24 июля могут подтвердить гибель девяти членов экипажа, поскольку обнаружены их тела, еще четыре человека пропали без вести, сообщили в правительстве. Компания, которая эксплуатировала рыболовецкое судно, уже связалась с родственниками погибших, заверили там.

На рыболовецком судне в Атлантике погибли три россиянина
Общество
Судно Argos Georgia

Поисково-спасательные работы на море временно прекращены, в том числе из-за неблагоприятных погодных условий, прогнозируемых синоптиками, ради безопасности их участников. Они возобновятся, когда это станет возможно, добавили в правительстве.

В российском посольстве в Аргентине, в свою очередь, сообщили РБК, что власти страны официально не уведомляли дипломатов о происшествии. «Российские граждане, находившиеся на борту корабля, и их родственники в посольство не обращались», — сказали в дипмиссии.

Дипломаты поддерживают контакты с МИД Аргентины, Службой береговой охраны Фолклендских островов и компанией — владельцем затонувшего судна для уточнения сведений и возможного оказания помощи пострадавшим россиянам, рассказали в посольстве.

Судно Argos Georgia шло под флагом острова Святой Елены. 21 июля оно вышло из порта, а на следующий день подало сигнал бедствия. Как сообщил МИД России, на борту было восемь россиян. Четверо из них выжили, трое погибли, еще один пропал без вести.

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Виктория Хабарова Виктория Хабарова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Фолклендские острова Аргентина крушение судна россияне погибшие
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