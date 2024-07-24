В Атлантике затонуло рыболовецкое судно с россиянами на борту

Судно Argos Georgia с россиянами на борту затонуло в Атлантическом океане

Рыболовецкое судно Argos Georgia с 27 членами экипажа, среди которых были россияне, затонуло в Южной части Атлантического океана, пишет The Guardian.

Издание уточнило, что судно шло под флагом Святой Елены. 21 июля оно вышло из порта, а вечером 22 июля подало сигнал о «неконтролируемом затоплении». Тогда судно находилось в 200 морских милях к востоку от столица Фолклендских островов. Спасатели нашли часть моряков на шлюпках у побережья островов, еще семь человек числятся пропавшими без вести, шестеро — погибли. EFE со ссылкой на данные испанского автономного сообщества Галисия сообщает, что погибли восемь моряков.

Associated Press уточняет, что для спасения пропавших привлекли несколько судов и вертолет, но поиски временно приостановили из-за шторма и сильного ветра. Позже их возобновили, поиски еще семи человек продолжаются.

Помимо россиян, на борту Argos Georgia находились десять испанцев, пять индонезийцев, два уругвайца и два перуанца. Погибшие еще не опознаны, поэтому неизвестно, сколько среди них граждан России.

В июне на рыболовецком судне в Калининградской области произошел пожар. Как сообщило тогда МЧС России, инцидент произошел во время ремонта в сухом доке в городе Светлом. Тушением занимались 43 пожарных и 11 единиц техники.