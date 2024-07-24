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Общество ,  
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На рыболовецком судне в Атлантике погибли три россиянина

Судно Argos Georgia
Судно Argos Georgia (Фото: Argos Froyanes / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Во время крушения рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов в Атлантическом погибли трое россиян. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«По данным береговой охраны Фолклендов и судовладельца, россиян на борту было восемь, из них четверо живы, трое погибли, один числится пропавшим», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).

Судно шло под флагом острова Святой Елены, экипаж состоял из 27 человек. Помимо россиян, на борту Argos Georgia находились десять испанцев, пять индонезийцев, два уругвайца и два перуанца. Судно получило повреждение из-за шторма и экипаж накануне вечером покинул его на спасательных шлюпках. На судне было три спасательных надувных плота, но морякам удалось воспользоваться только двумя, пишет Guardian.

Рыболовецкое судно с россиянами на борту затонуло в Атлантике
Общество
Фото:Peter Macdiarmid / Getty Images

Погибли по меньшей мере восемь человек, 14 человек спасли, пять числятся пропавшими без вести, отмечает Europa Press.

На месте поисков тяжелые погодные условия — ветер достигает 112 км/ч (31 м/с), волны поднимаются на восемь метров, что затрудняет спасательную операцию, сообщил аргентинский флот, принимающий участие в поисках. Самолеты не могут вылететь с близлежащего аэропорта. 

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Теги
россияне Атлантический океан Фолклендские острова рыболовецкое судно
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