На рыболовецком судне в Атлантике погибли три россиянина

Судно Argos Georgia (Фото: Argos Froyanes / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Во время крушения рыболовецкого судна Argos Georgia у Фолклендских островов в Атлантическом погибли трое россиян. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«По данным береговой охраны Фолклендов и судовладельца, россиян на борту было восемь, из них четверо живы, трое погибли, один числится пропавшим», — сказала Захарова (цитата по ТАСС).

Судно шло под флагом острова Святой Елены, экипаж состоял из 27 человек. Помимо россиян, на борту Argos Georgia находились десять испанцев, пять индонезийцев, два уругвайца и два перуанца. Судно получило повреждение из-за шторма и экипаж накануне вечером покинул его на спасательных шлюпках. На судне было три спасательных надувных плота, но морякам удалось воспользоваться только двумя, пишет Guardian.

Погибли по меньшей мере восемь человек, 14 человек спасли, пять числятся пропавшими без вести, отмечает Europa Press.

На месте поисков тяжелые погодные условия — ветер достигает 112 км/ч (31 м/с), волны поднимаются на восемь метров, что затрудняет спасательную операцию, сообщил аргентинский флот, принимающий участие в поисках. Самолеты не могут вылететь с близлежащего аэропорта.

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