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Общество ,  
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Владельцев квартир в старинных домах обяжут поддерживать состояние зданий

В Думу внесли проект о восстановлении объектов наследия хозяевами квартир
Собственников жилых помещений в домах — объектах наследия обяжут поддерживать их состояние. А порядок содержания частей домов, которые не являются предметами охраны, упростят
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Думу внесли законопроект, обязывающий владельцев квартир в домах — объектах культурного наследия поддерживать здания в надлежащем техническом состоянии. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы законопроекта — 18 депутатов Госдумы и два сенатора.

Документ предусматривает внесение поправок в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

«Собственник жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, являющемся объектом культурного наследия, включенным в реестр, или выявленным объектом культурного наследия, <…> обязан обеспечивать поддержание таких объектов культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия», — сказано в тексте документа.

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Фото:Jürgen Ritter / IMAGO / Global Look Press

Законопроект также предлагает ввести упрощенный порядок содержания частей объекта культурного наследия, которые не являются предметами охраны. Речь идет о ремонте систем электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, систем пожарной сигнализации, средств видеонаблюдения, замене лифтов, локальном ремонте, обновлении покрытий стен, полов, потолков и лестниц, в том числе об антикоррозийной обработке металлических деталей, биозащитной и огнезащитной обработке деревянных конструкций.

То же касается ремонта жилых и нежилых помещений, общего имущества в многоквартирных домах, установки внешних блоков кондиционеров на дворовых фасадах, ремонта проездов, тротуаров, пешеходных и специальных дорожек, отмосток, пандусов, ступопандусов, обрезки деревьев и кустарников, стрижки газонов, а также замены растений.

На такие работы предлагают не распространять требования к порядку проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, предусмотренные федеральным законодательством.

В ст. 45 закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», регулирующей порядок работ, в частности, говорится, что их разрешено проводить только на основании задания или разрешения органа охраны объектов культурного наследия, а также под техническим, авторским и государственным надзором.

По мнению авторов документа, подобные меры создадут правовую определенность и помогут ускорить процессы сохранения и использования объектов культурного наследия.

Также это позволит владельцам памятников истории и культуры «существенно сократить финансовые и временные затраты на проведение таких работ и будет способствовать заинтересованности правообладателей объектов культурного наследия поддерживать принадлежащие им памятники истории и культуры в надлежащем техническом состоянии», считают парламентарии.

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Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Госдума законопроект объект культурного наследия капитальный ремонт реконструкция квартиры
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