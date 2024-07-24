Владельцев квартир в старинных домах обяжут поддерживать состояние зданий
В Думу внесли законопроект, обязывающий владельцев квартир в домах — объектах культурного наследия поддерживать здания в надлежащем техническом состоянии. Документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента.
Авторы законопроекта — 18 депутатов Госдумы и два сенатора.
Документ предусматривает внесение поправок в закон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
«Собственник жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме, являющемся объектом культурного наследия, включенным в реестр, или выявленным объектом культурного наследия, <…> обязан обеспечивать поддержание таких объектов культурного наследия в надлежащем техническом состоянии без ухудшения физического состояния и изменения предмета охраны объекта культурного наследия», — сказано в тексте документа.
Законопроект также предлагает ввести упрощенный порядок содержания частей объекта культурного наследия, которые не являются предметами охраны. Речь идет о ремонте систем электро-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, систем пожарной сигнализации, средств видеонаблюдения, замене лифтов, локальном ремонте, обновлении покрытий стен, полов, потолков и лестниц, в том числе об антикоррозийной обработке металлических деталей, биозащитной и огнезащитной обработке деревянных конструкций.
То же касается ремонта жилых и нежилых помещений, общего имущества в многоквартирных домах, установки внешних блоков кондиционеров на дворовых фасадах, ремонта проездов, тротуаров, пешеходных и специальных дорожек, отмосток, пандусов, ступопандусов, обрезки деревьев и кустарников, стрижки газонов, а также замены растений.
На такие работы предлагают не распространять требования к порядку проведения работ по сохранению объектов культурного наследия, предусмотренные федеральным законодательством.
В ст. 45 закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», регулирующей порядок работ, в частности, говорится, что их разрешено проводить только на основании задания или разрешения органа охраны объектов культурного наследия, а также под техническим, авторским и государственным надзором.
По мнению авторов документа, подобные меры создадут правовую определенность и помогут ускорить процессы сохранения и использования объектов культурного наследия.
Также это позволит владельцам памятников истории и культуры «существенно сократить финансовые и временные затраты на проведение таких работ и будет способствовать заинтересованности правообладателей объектов культурного наследия поддерживать принадлежащие им памятники истории и культуры в надлежащем техническом состоянии», считают парламентарии.
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