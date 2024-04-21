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В Германии стали чаще признавать панельки памятниками архитектуры

Bild: панельные дома времен ГДР все чаще признаются памятниками архитектуры
Панельные здания WBS 70 в последнее время все чаще становятся памятниками архитектуры в разных федеральных землях Восточной Германии, пишет Bild. Такие постройки находятся в том числе в Берлине и Дрездене
Фото: Jürgen Ritter / IMAGO / Global Look Press
Фото: Jürgen Ritter / IMAGO / Global Look Press

Сохранившиеся в неизменном виде панельные здания ГДР все чаще попадают в муниципальные списки памятников архитектуры, даже несмотря на их ветхость, сообщил Bild. В частности, такие жилые комплексы были внесены в список памятников архитектуры второй степени в Ростоке, Дрездене, Гере, а также в Бернау, недалеко от Берлина. Фактически речь идет о целых панельных микрорайонах.

Спустя 50 лет после завершения строительства первой плиты стандартизированного здания в Нойбранденбурге в земле Мекленбург — Передняя Померания лишь немногие из панельных домов ГДР сохранились в первоначальном состоянии, рассказал глава службы по охране памятников Эрфурта Марк Эшерих.

«Теперь речь идет о последних экземплярах», — констатировал он.

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ГДР в 1970 году разработала серию панельных домов WBS 70-й серии (Wohnungsbauserie, «серия жилищного строительства»), а в 1973 году их начали строить. К моменту объединения Германии в 1990 году всего было введено в эксплуатацию около 1,3 млн квартир в таких домах, они составили 42% от всего построенного в ГДР жилья.

Ключевыми особенностями таких домов являются минимизация проезжей части в пользу жилого пространства, вариативность размеров квартир и плотности размещения за счет объединения различных функциональных блоков, а также регулировка числа этажей и их планировка путем вертикального и горизонтального комбинирования функциональных блоков.

На окраинах городов из типовых домов появлялись целые панельные микрорайоны, такие как Марцан в Берлине или Лобеда в Йене. После объединения Германии многие панельные дома были снесены, перестроены или модернизированы.

Руководитель отдела охраны памятников в Лейпциге Клаус Йестадт высказал аналогичное мнение, заявив, что на текущий момент осталось мало построек, которые еще можно признать панельными зданиями из ГДР. По его словам, 30 лет назад считалось бы немыслимым брать такие дома под защиту с точки зрения архитектурной ценности.

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В районе восточного Берлина Хеллерсдорф также есть музей, который посвящен типичной квартире в WBS общей площадью 61 кв. м. Она состоит из трех комнат и обставлена оригинальными предметами быта производства ГДР.

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Теги
Георгий Смирнов
Германия ГДР дома памятники архитектуры
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