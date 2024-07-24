Путин поручил разрешить заселение в гостиницы по водительским правам
С 1 июля 2025 года россиян будут заселять в гостиницы в том числе при предъявлении водительского удостоверения, такое поручение дал президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.
С такой инициативой выступило зимой Минэкономразвития. Ведомство предлагало также разрешить заселяться по военному билету, но в поручении президента этот документ не упомянут. Сейчас в отель можно заселиться только по паспорту, и расширение списка допустимых документов позволит улучшить деловой климат в туризме, считают в министерстве.
Ведомство предлагало выделить год на «стыковку информационных баз».
Минэк предлагал также разрешить селить в гостиницы постояльцев, которые предоставят удостоверяющие личность сведения в электронной форме в мобильном приложении «Госуслуги».
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