МЭР предложило заселяться в гостиницы по военному билету и водительским правам

Власти предложили разрешить селиться в отели по военному билету и правам

Минэкономразвития предложило разрешить туристам заселяться в гостиницы по военному билету и водительскому удостоверению, а также предоставив эти сведения в мобильном приложении. Сейчас заселиться в отель можно только по паспорту

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Министерство экономического развития предложило включить военные билеты и водительские права в список документов, позволяющих туристам заселяться в гостиницы и регистрироваться по месту пребывания. Это следует из разработанного министерством законопроекта, размещенного на официальном портале проектов нормативных правовых актов.

Предложенное нововведение — часть «дорожной карты» по трансформации делового климата в туризме, указано в пояснительной записке к документу. Сейчас проживание в отеле возможно только при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

«Проектом постановления предлагается дополнить перечень документов, на основании которых осуществляется заселение потребителя в гостиницу, а также дать возможность регистрироваться по месту пребывания и жительству в пределах России документами, удостоверяющими личность военнослужащего России, и водительским удостоверением», — говорится в документе.

Изменения необходимы для упрощения заселения потребителей в гостиницу, а также для регистрационного учета граждан России. В случае, если у гражданина нет с собой паспорта, он сможет заселиться в гостиницу по водительскому удостоверению либо военному билету. Также гость сможет заселиться в отель, предоставив сведения, удостоверяющие личность в электронной форме ‎в мобильном приложении «Госуслуг». Кроме того, предлагается разрешить постояльцам заселяться в гостиницу по биометрическим данным через «Единую систему идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных».

В соответствии с законом «О статусе военнослужащих» военнослужащим выдаются документы, удостоверяющие их личность и гражданство, а также документы, удостоверяющие личность и правовое положение военнослужащих. Так, к документам персонального воинского учета, удостоверяющим личность и правовое положение военнослужащего, отнесены военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика и мичмана, персональная электронная карта, а также справка взамен военного билета.

Также согласно классификатору видов документов, удостоверяющих личность, утвержденному коллегией Евразийской экономической комиссии в 2019 году, водительское удостоверение включено в общий перечень видов документов, удостоверяющих личность в России, сказано в пояснительной записке.

Идентификация или аутентификация человека с использованием единой биометрической системы приравнивается к предъявлению документов, удостоверяющих личность, следует из закона «Об осуществлении идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» от 2022 года.

Ранее Минэкономразвития предложило разрешить гостям заселяться в отели по загранпаспорту, а также узаконить дистанционную регистрацию гостя.

РБК направил запрос в Минэкономразвития.