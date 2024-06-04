Минэк предложил разрешить заселение в отели по водительским правам
Министр экономического развития Максим Решетников предложил разрешить заселение в российские отели по водительским удостоверениям в 2025 году. Об этом Решетников заявил на совещании президента России Владимира Путина с правительством.
«Предлагаем это решение принять, дать год на стыковку информационных баз, чтобы со следующего года, с середины, такая возможность появилась», — заявил глава Минэка.
На данный момент заселение по водительским правам в гостиницах не предусмотрено, отметил Решетников.
В феврале 2024 года Минэкономразвития опубликовало законопроект, в котором предложило включить военные билеты и водительские права в список документов, позволяющих туристам заселяться в гостиницы и регистрироваться по месту пребывания.
Кроме того, ведомство намерено разрешить заезжать в отели гостям, которые предоставят удостоверяющие личность сведения в электронной форме в мобильном приложении «Госуслуг». Предложенное нововведение — часть «дорожной карты» по трансформации делового климата в туризме.
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