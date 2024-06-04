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Общество ,  
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Минэк предложил разрешить заселение в отели по водительским правам

Фото: Валентин Антонов / ТАСС
Фото: Валентин Антонов / ТАСС

Министр экономического развития Максим Решетников предложил разрешить заселение в российские отели по водительским удостоверениям в 2025 году. Об этом Решетников заявил на совещании президента России Владимира Путина с правительством.

«Предлагаем это решение принять, дать год на стыковку информационных баз, чтобы со следующего года, с середины, такая возможность появилась», — заявил глава Минэка.

На данный момент заселение по водительским правам в гостиницах не предусмотрено, отметил Решетников.

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Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

В феврале 2024 года Минэкономразвития опубликовало законопроект, в котором предложило включить военные билеты и водительские права в список документов, позволяющих туристам заселяться в гостиницы и регистрироваться по месту пребывания.

Кроме того, ведомство намерено разрешить заезжать в отели гостям, которые предоставят удостоверяющие личность сведения в электронной форме ‎в мобильном приложении «Госуслуг». Предложенное нововведение — часть «дорожной карты» по трансформации делового климата в туризме.

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Теги
Персоны
отели водительские права Минэкономразвития Максим Решетников
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Максим Решетников фото

Максим Решетников

министр экономического развития России
11 июля 1979 года
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