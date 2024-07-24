Момент крушения Bombardier CRJ 200 в столице Непала
Момент крушения Bombardier CRJ 200 в столице Непала попал на видео. На кадрах видно, как самолет крылом задел землю, а потом — упал и разрушился.
Авиавласти подтвердили гибель 18 человек при крушении самолета, все они были сотрудниками Saurya Airlines. Единственный выживший — 37-летний командир воздушного судна.
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