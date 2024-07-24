Место крушения самолета в Катманду. Видео
В столице Непала — городе Катманду разбился самолет авиакомпании Sourya Airlines. На его борту были 19 человек. Они были сотрудниками и техническими специалистами компании, пассажиров на самолете не было. Самолет летел из Катманду в Покхару.
На кадрах, опубликованных с места происшествия, видно горящие части самолета.
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