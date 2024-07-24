МИД рассказал о спасении россиян с затонувшего судна в Атлантике
Находившиеся на борту рыболовецкого судна Argos Georgia россияне не пострадали, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция велась на сайте ведомства.
«По имеющейся предварительной информации, российские граждане, находящиеся на борту норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia, затонувшего возле Фолклендских островов, не пострадали, но, безусловно, мы эту тему будем держать на контроле», — сказала она.
В ночь на 24 июля судно Argos Georgia с 27 членами экипажа, среди которых были россияне, затонуло в Южной части Атлантического океана. Оно вышло из порта 21 июля под флагом острова Святой Елены и успело подать сигнал бедствия примерно в 370 км к востоку от столицы Фолклендских островов — Стэнли.
Представитель компании-владельца судна сообщил, что 14 человек с борта судна были спасены, передает «РИА Новости».
На судне находились три спасательных надувных плота, однако моряки смогли воспользоваться лишь двумя, отмечает The Guardian. Для поиска пропавших привлечено несколько спасательных кораблей и вертолет, сообщает AP.
EFE со ссылкой на морское управление Фолклендских островов пишет, что погибли восемь человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести.
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