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МИД рассказал о спасении россиян с затонувшего судна в Атлантике

МИД: находившиеся на борту затонувшего судна в Атлантике россияне не пострадали
Предварительно, россияне, находящиеся на борту Argos Georgia, не пострадали, сообщила Захарова. Рыболовецкое судно затонуло у Фолклендских островов, экипаж состоял из 27 человек
Фото: Angel Martinez / Getty Images
Фото: Angel Martinez / Getty Images

Находившиеся на борту рыболовецкого судна Argos Georgia россияне не пострадали, сообщила в ходе брифинга официальный представитель МИД России Мария Захарова. Трансляция велась на сайте ведомства.

«По имеющейся предварительной информации, российские граждане, находящиеся на борту норвежского рыболовецкого судна Argos Georgia, затонувшего возле Фолклендских островов, не пострадали, но, безусловно, мы эту тему будем держать на контроле», — сказала она.

В ночь на 24 июля судно Argos Georgia с 27 членами экипажа, среди которых были россияне, затонуло в Южной части Атлантического океана. Оно вышло из порта 21 июля под флагом острова Святой Елены и успело подать сигнал бедствия примерно в 370 км к востоку от столицы Фолклендских островов — Стэнли.

Представитель компании-владельца судна сообщил, что 14 человек с борта судна были спасены, передает «РИА Новости».

На судне находились три спасательных надувных плота, однако моряки смогли воспользоваться лишь двумя, отмечает The Guardian. Для поиска пропавших привлечено несколько спасательных кораблей и вертолет, сообщает AP.

Рыболовецкое судно с россиянами на борту затонуло в Атлантике
Общество
Фото:Peter Macdiarmid / Getty Images
По данным The Guardian, в состав экипажа, помимо россиян, входили десять испанцев, пять индонезийцев, два уругвайца и два гражданина Перу. EFE со ссылкой на морское управление Фолклендских островов пишет, что погибли восемь человек, еще пятеро числятся пропавшими без вести.

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Россия Фолклендские острова рыболовецкое судно МИД Мария Захарова
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
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