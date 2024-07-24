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В аэропорту столицы Непала разбился самолет

На упавшем самолете Sourya Airlines не было пассажиров, только технические специалисты, сообщило руководство аэропорта в Катманду

В аэропорту столицы Непала разбился самолет
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В аэропорту Трибхуван в непальской столице Катманду разбился самолет с 19 людьми на борту, начался пожар. Об этом сообщают Kathmandu Press и My Republica.

Авария произошла при взлете с взлетно-посадочной полосы, пишет первое издание. Второе утверждает, что самолет упал при посадке. На борту не было пассажиров, там находились только технические специалисты, сообщило руководство аэропорта. В аэропорту сообщили, что рейс направлялся в Покхару из Катманду.

Борт принадлежал авиакомпании Sourya Airlines.

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Фото:Navesh Chitrakar / Reuters

Около двух недель назад, 12 июля, в Московской области упал российский самолет Sukhoi Superjet 100. Он летел без пассажиров, на борту находился экипаж из трех человек, все погибли.

Superjet летел с аэродрома Третьяково в городе Луховицы во Внуково, рейс был перегоночным. Перед крушением самолет подал сигнал бедствия. Экипаж пытался совершить посадку, сделал несколько круговых заходов и вырабатывал топливо.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Катманду Непал авиакатастрофа
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