МЧС назвало место крушения самолета Supejet

Упавший самолет Supejet упал в лесном массиве в Подмосковье, сообщило МЧС.

В самолете находили три члена экипажа. «По предварительной информации, они погибли», — сообщили в ведомстве. Там указали, что жертв среди населения нет. Самолет упал около деревни Апраксино под Коломной, сообщал мэр Коломны Александр Гречищев.

Самолет летел без пассажиров, уточнили в Росавиации. «На борту воздушного судна, по предварительным данным, находились три человека», — сообщили там. Расследованием авиапроисшествия займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК), с участием специалистов Росавиации.

Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) — это самолет российского производства. Последняя крупная катастрофа с этим лайнером произошла 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево. Самолет «Аэрофлота» вылетел в Мурманск, но вскоре вернулся в аэропорт из-за попадания молнии. При посадке у лайнера подломились стойки шасси, он ударился о взлетно-посадочную полосу и загорелся. В результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Собеседник РБК, близкий к МЧС, сообщил, что «Суперджет» летел с аэродрома Третьяково в городе Луховицы во Внуково, рейс был перегоночным.