Не менее 60 человек пропали без вести в Непале из-за схода оползня

Оползень в Непале снес два пассажирских автобуса, не менее 60 человек считаются пропавшими без вести, сообщает The Kathmandu Post со ссылкой на полицию.

«По меньшей мере 60 человек пропали без вести после того, как два пассажирских автобуса были сметены оползнем, который произошел в Сималтале на участке дороги Нараянгхат — Муглинг в пятницу», — сообщило агентство.

По данным полиции, в одном автобусе находились 24 человека, а в другом — 41. Трем пассажирам удалось спастись, выпрыгнув из транспортного средства.

Один человек погиб при падении 17-килограммового валуна на другой пассажирский автобус на том же участке дороги. Водитель автобуса скончался.

На место происшествия прибыли полицейские для проведения поисково-спасательных операций.

Завалы, образовавшиеся в результате оползней, перекрыли движение. По данным Департамента автомобильных дорог, для возобновления движения по проезжей части потребуется около четырех часов.

В конце мая 2024 года в результате мощного оползня, разрушившего деревню на севере Папуа — Новой Гвинеи, пострадали свыше 4 тыс. человек. Всего от оползня пострадали жители шести деревень в провинции Мулитака. Reuters тогда сообщал, что под завалами находились более 1,1 тыс. домов в деревне Каокалам.