Участнику военных действий дали условный срок за поход за пивом с АК-74

Офицер ВДВ Радик Айсин на дежурстве в Подмосковье «привел себя в состояние алкогольного опьянения» и поехал в магазин за пивом с незаряженным АК-74. Получив условный срок, он отправился в зону военных действий

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Реутовский гарнизонный суд приговорил к шести годам условно офицера ВДВ Радика Айсина, признав его виновным в хулиганстве (ст. 213 УК) за то, что он с автоматом поехал за пивом в магазин, сообщает «Коммерсантъ».

Гособвинение требовало назначить Айсину восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 300 тыс. руб., а также лишить воинского звания. Помимо хулиганства, ему вменяли незаконное ношение оружия (ст. 222 УК) и хищение оружия с использованием служебного положения (ст. 226 УК). Защита просила оправдать его.

В основу дела лег инцидент в подмосковном Орехово-Зуево, где базируется 150-й отдельный ремонтный батальон ВДВ. Айсин, вернувшийся из зоны военных действий на Украине, служил там замкомандира роты. В ночь на 16 февраля 2023 года он, находясь на дежурстве, «добровольно привел себя в состояние алкогольного опьянения», после чего приказал подчиненному выдать ему АК-74М.

Получив незаряженный автомат, десантник в сопровождении других военных отправился на машине в круглосуточный магазин «Вкусняшка», где потребовал «самого лучшего пива». Продавец отказала, после чего Айсин развязал ссору и щелкнул предохранителем. Посетители схватили офицера и вывели из магазина, передав сослуживцам. Вернувшись в часть, он сдал автомат. Уголовное дело было заведено после того, как видеозапись инцидента распространилась в соцсетях.

После вынесения приговора Айсин вновь уехал в зону боевых действий и пошел в штурмовики, сообщает издание. По словам адвоката Дениса Корсуна, решение суда «фактически не повлекло» для офицера «негативных последствий», защита не будет его обжаловать. Когда суд еще рассматривал дело, командир части, где служит Айсин, просил освободить его от уголовной ответственности «для выполнения специальных задач» в зоне военной операции.

Летом 2023-го президент Владимир Путин разрешил призывать на службу по контракту граждан с судимостью во время действия военного положения или мобилизации. Этой весной в стране приняли закон об освобождении от уголовной ответственности лиц, совершивших преступление или отбывающих наказание, в случае поступления их на военную службу в период мобилизации или военного времени по призыву или при заключении контракта.