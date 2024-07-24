 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Участнику военных действий дали условный срок за поход за пивом с АК-74

Сюжет
Военная операция на Украине
Офицер ВДВ Радик Айсин на дежурстве в Подмосковье «привел себя в состояние алкогольного опьянения» и поехал в магазин за пивом с незаряженным АК-74. Получив условный срок, он отправился в зону военных действий
Фото: Красная звезда / ТАСС
Фото: Красная звезда / ТАСС

Реутовский гарнизонный суд приговорил к шести годам условно офицера ВДВ Радика Айсина, признав его виновным в хулиганстве (ст. 213 УК) за то, что он с автоматом поехал за пивом в магазин, сообщает «Коммерсантъ».

Гособвинение требовало назначить Айсину восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 300 тыс. руб., а также лишить воинского звания. Помимо хулиганства, ему вменяли незаконное ношение оружия (ст. 222 УК) и хищение оружия с использованием служебного положения (ст. 226 УК). Защита просила оправдать его.

В основу дела лег инцидент в подмосковном Орехово-Зуево, где базируется 150-й отдельный ремонтный батальон ВДВ. Айсин, вернувшийся из зоны военных действий на Украине, служил там замкомандира роты. В ночь на 16 февраля 2023 года он, находясь на дежурстве, «добровольно привел себя в состояние алкогольного опьянения», после чего приказал подчиненному выдать ему АК-74М.

Поход за пивом во «Вкусняшку» с АК-74 закончился для военного судом
Общество
Фото:Донат Сорокин / ТАСС

Получив незаряженный автомат, десантник в сопровождении других военных отправился на машине в круглосуточный магазин «Вкусняшка», где потребовал «самого лучшего пива». Продавец отказала, после чего Айсин развязал ссору и щелкнул предохранителем. Посетители схватили офицера и вывели из магазина, передав сослуживцам. Вернувшись в часть, он сдал автомат. Уголовное дело было заведено после того, как видеозапись инцидента распространилась в соцсетях.

После вынесения приговора Айсин вновь уехал в зону боевых действий и пошел в штурмовики, сообщает издание. По словам адвоката Дениса Корсуна, решение суда «фактически не повлекло» для офицера «негативных последствий», защита не будет его обжаловать. Когда суд еще рассматривал дело, командир части, где служит Айсин, просил освободить его от уголовной ответственности «для выполнения специальных задач» в зоне военной операции.

Летом 2023-го президент Владимир Путин разрешил призывать на службу по контракту граждан с судимостью во время действия военного положения или мобилизации. Этой весной в стране приняли закон об освобождении от уголовной ответственности лиц, совершивших преступление или отбывающих наказание, в случае поступления их на военную службу в период мобилизации или военного времени по призыву или при заключении контракта.

Суд приговорил журналиста Михаила Зыгаря к 8,5 годам

Госдума приняла законы, вносящие изменения в миграционную политику

Певец Шарлот внесен в реестр экстремистов и террористов

Что известно о сделке Wildberries, которую Кадыров назвал «рейдерским захватом»

Глава Секретной службы США ушла в отставку после покушения на Трампа

YouTube заблокировал канал Мосбиржи

АвтоВАЗ анонсировал выпуск новой Lada Vesta на метане

На Солнце произошла вспышка, которая может отключить электричество на всей планете

Исследователи назвали причины сокращения потребления вина
Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
ВДВ АК-47 автомат условный срок Орехово-Зуево пиво
Материалы по теме
Суд отказался амнистировать участника спецоперации после нового убийства
Политика
«Ъ» узнал, что вербовкой обвиняемых на спецоперацию занялись МВД и ФСБ
Политика
В Думе призвали «защитить общество» от вернувшихся с фронта осужденных
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 24 июля
EUR ЦБ: 95,46 (-0,3) Инвестиции, 23 июл, 18:20 Курс доллара на 24 июля
USD ЦБ: 87,3 (-0,48) Инвестиции, 23 июл, 18:20
В Воронежской области во второй раз за ночь ввели опасность атаки дронов Политика, 06:40
В Курской области объявили ракетную опасность Политика, 06:28
Фатальные ошибки: как правильно торговать на маркетплейсах РБК И МТС Банк, 06:25
Участнику военных действий дали условный срок за поход за пивом с АК-74 Общество, 06:16
Япония выразила протест России в связи с введением санкций Политика, 06:08
Харрис и Трамп обменялись резкой критикой в адрес друг друга Политика, 05:31
В Харькове прогремел взрыв Политика, 05:24
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
К тушению пожара в московской квартире привлекли вертолет Ка-32 Общество, 05:11
В Воронежской области объявили опасность атаки беспилотников Политика, 04:57
Мусорный шар из КНДР приземлился на президентский комплекс в Сеуле Общество, 04:50
Обвиняемый во взятке Иванов заявил, что в его действиях нет криминала Политика, 04:49
Фигурант дела о теракте в «Крокусе» пытался уничтожить доказательства Политика, 04:19
В Москве сотрудники МЧС спасли четырех человек из горящей квартиры Общество, 04:01
Суд отменил заочный приговор режиссеру Вырыпаеву по делу о «фейках» Политика, 03:59